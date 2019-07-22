8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'dan üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 8 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

8 terörist etkisiz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde  Avaşin-Basyan bölgesinde üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen  PKK'lı teröristlere yönelik, Hava Kuvvetlerince harekat icra edildi.
8 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatta bölgedeki sığınak,  barınak ve silah mevzileri de imha edildi.
 

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 18:41
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