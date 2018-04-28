8 gündür her yerde aranıyordu! Feci son

ALINAN bilgiye göre, Edremit Sanayi Sitesi'nde oto tamirciliği yapan Reşat Korkmaz (41), 20 Nisan'da iş yerinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Durumu jandarmaya bildiren yakınları, sanayi ve çevresinde arama yapmalarına rağmen Korkmaz'ı bulamadı.
Gazi Celal Mahallesi'ndeki zeytinlikte ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından olay yerine gelen çağrılan Reşat Korkmaz'ın yakınları cesedi teşhis etti. Korkmaz'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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