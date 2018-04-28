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8 gündür her yerde aranıyordu! Feci son

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 8 gün önce kaybolan kişinin cesedi zeytinlikte bulundu.

8 gündür her yerde aranıyordu! Feci son

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 8 gün önce kaybolan kişinin cesedi zeytinlikte bulundu.

28 Nisan 2018 Cumartesi 20:31
8 gündür her yerde aranıyordu! Feci son
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ALINAN bilgiye göre, Edremit Sanayi Sitesi'nde oto tamirciliği yapan  Reşat Korkmaz (41), 20 Nisan'da iş yerinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir  daha haber alınamadı. Durumu jandarmaya bildiren yakınları, sanayi ve çevresinde arama  yapmalarına rağmen Korkmaz'ı bulamadı.

Gazi Celal Mahallesi'ndeki zeytinlikte ceset bulunduğu ihbarı üzerine  olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından olay yerine gelen çağrılan Reşat  Korkmaz'ın yakınları cesedi teşhis etti. Korkmaz'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli  Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Balıkesirin Edremit Ilçesi8 Gün önce Kaybolan Kişi
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