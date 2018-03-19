77 bin kişiyi dolandırıp kaçan Tosun, mağduru oynuyor: Dolandırıldım

TÜRKİYE'DE 77 bin kişiyi dolandırarak 500 milyon liranın üzerinde vurgun yapan ve aldığı paralarla Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın, yayınladığı ses kaydında kendini anlattı. Aydın videoda, "Baba dediğim kişiler tarafından dolandırıldım" dedi.

Aydın bu kayıtla geçmişiyle ilgili iddialara da yanıt verdi ve kendini şöyle tanıttı:

"MADDİ İMKANSIZLIK NEDENİYLE OKULU BIRAKTIM"

"31 Mayıs 1991 yılında Bursa'da doğdum. Aslen Giresunluyum. Baba tarafım, amcalarım hepsi hayvancılıktan gelme bir aile. Benim çocukluğumun önemli bir kısmı Giresun'da amcalarımın yanında geçti. İlk ve ortaokulu Bursa'da Cavit Çağlar İlköğretim Okulunda okudum. Daha sonra Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesine başladım. Maddi imkansızlıklar yüzünden okulu bırakıp açık öğretim lisesine devam ettim. Çalışıp eve ekmek götürmek için bıraktığım okul hayatından iş hayatıma geçiş yaptım. Öncelikle bir kafede garson olarak çalıştım. Daha sonra, basında çıkan bulaşıkçılık yaptığım yer olarak bilinen restoranda çırak olarak mutfağa giriş yaptım. İki ay çalıştıktan sonra garson olarak çıktığım kafeye aşçı olarak geri girdim.

"10 BİN LİRAYLA ÇİFTLİK BANK İŞİNE GİRDİM"

Rap müzikle uğraştığım doğrudur, sahne adım Eren Çakar'dır. İnsanlar Mehmet Aydın adımın sahte olduğunu bile söylediler. 2016 Ağustos'ta Bursa'da 10.000TL sermaye ile Çiftlik Bank'ı kurdum. 2 ay boyunca gelen paraları biriktirdim ve Karacabey'de 100 başlık çiftliği kurdum. Daha sonra 1 ay içinde İnegöl'de 250 başlık çiftlik açtık. Bu sırada dünyayı kasıp kavuran bitcoin ile tanıştım ve bu alana yoğunlaşmaya başladım. Çiftlik Bank'ın ünlenmesiyle birlikte mafyamız da eksik olmadı. Bursa'da mafya geçinen Ebubekir Kahraman ve Sebahattin Kahraman ofisimi bastı ve para istedi. Öncesinde verdiğim paralar yetmiyormuş gibi tüm paramızı gasp etmeye kalktılar. Buna boyun eğmeyip ofisi İstanbul'a taşıdık. İnsanları uzak tutmak için 10 tane koruma ile gezdim. Kendi canımdan korktuğum için değil, insanların parasını ve hakkını savunmak için.

"ORTAKLARIM YOLSUZLUK YAPTI"

Daha sonra Savaş Yıkılmaz, Ahmet Furkan Ferman şirkete yönetici olarak girdiler. Onlarla bir plan hazırladık. Çiftlik Bank Türkiye sorumlusu olacaktı. Ben ise diğer ülkelerde organizasyonu büyütecektim. Yaptıkları bu hizmet karşılığında onlara yaklaşık %5 ortaklık verdim. Bunun dışında aldıkları başarı primleri falan da vardı. Ama bu hainler verdiğim parayı beğenmeyip birçok yolsuzluk yaptılar. Her ikisi de ikişer üçer lüks araçla günlerini gün ediyor, her geçen gün şirketi felakete sürüklüyordu. Bu haberler kulağıma geldiğinde çok geçti. Şirketten yolsuzlukla 10 milyon lira para çaldıklarını tespit ettik

"BABAM DEDİĞİM ADAM DA YOLSUZLUK YAPTI"

Tam buna üzülürken bir de babam dediğim adam Hakan Soysal'ın yapmış olduğu yolsuzluklar ortaya çıktı. Bu darbeden sonra psikolojim iyice bozuldu, kime güveneceğimi şaşırdım. Yaklaşık 30 milyon lira yolsuzluk yapılmış. Eşimle ayrılmama, evliliğimin bitmesine sebep oldu. Boşanmak için 20 milyon TL tazminat istediler. 80.000TL nafaka talep edip basına 5.000TL istedik vermediler dediler. Bu kadar yalancılıkla, hainlikle, entrikayla daha fazla uğraşmak istemedim. Herkesin hakkını ödeyebilmek için Türkiye'de cezaevinde kalmak yerine Uruguay'da işlerime devam edip insanlara haklarını iade etmek için sonuna kadar çalışacağım. Her zaman söylediğim bir söz var; ticaret yapıyoruz, karı da var zararı da var. Bir gün batarsak şirketin tüm varlıkları üyelerimizindir. Bu şimdi söylediğim bir söz değil, önceden de söylüyordum. Benim sözüm söz, devlet şu an tüm mal varlıklarıma el koydu. Bunları satarak insanlara iadelerini yapacaktır. Kalan kişilere de benim sözümdür, kalan kişilerin ödemeleri bitcoin ile mevcut üretimlerimizden yapılacaktır.

"BÜTÜN PARALARI İADE EDECEĞİM"

Herkese büyük geçmiş olsun diyorum. Sistemdeki herkes bizim ortağımızdır. Kar da olsa zarara da olsa hepimiz ortaktık. İşin sonunda sadece ben ve ekibim zarar gördü. Üyelerimiz zarar görmediği gibi bizi suçladılar. Canınız sağ olsun yine de. Bütün iadeleri yapacağım. Onda hiç şüpheniz olmasın. Ama 2 yıl sürer, ama 3 yıl sürer bir şekilde yapacağım. Herkese sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere." ifadelerini belirten Mehmet Aydın'ın doğruyu söyleyip söylemediği gelecek günlerde belli olacak. Yaklaşık 1000 adet Bitmain ile kurduğu Bitcoin fabrikası bütün Çiftlik Bank mağdurlarının mağduriyetini giderebilir.