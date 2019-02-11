75 yaşındaki adama ceza! Erdoğan'ın hayatını okuyup özet çıkaracak

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen bir vatandaşa kitap okuma cezası verildi. Vatandaş, Erdoğan ve Atatürk hakkındaki kitapları okuyup özetini çıkaracak. Oda TV'den Caner Taşpınar'ın haberine göre, İstanbul'un Maltepe ilçesi Çınarcık Mahallesi'nde bir kahvehanede Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla 75 yaşındaki Ali Şahin hakkında soruşturma başlatıldı.

"İFTİRA NEDENİYLE BAŞIMA BUNLAR GELDİ"

Bir süre önce kahvehaneye tanımadıkları bir kişinin geldiğini belirten Ali Şahin, "Bu kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Bundan sonra polisler geldi ve ifademi almaya götürdü. İftira nedeniyle başıma bunlar geldi. Cumhurbaşkanlığı'na hakaret etmedim, böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

TUTUKLAMA İSTENDİ

İfadesinin ardından hakimliğe "tutuklama talebiyle" sevk edilen Ali Şahin, denetimli serbestlik kararıyla cezaevine gönderilmekten kurtulmuş oldu.

KİTAP OKUYUP ÖZET ÇIKARACAK

Denetimli Serbestlik Bürosu'na gidince şaşkınlık yaşayan Ali Şahin, hakkında kitap okuyup özet çıkarma cezası verildiğini öğrendi.

24 TANE KİTAP OKUYACAK

İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kitap listesinde dikkat çeken isimler yer alıyordu. 24 kitaplık listede ilk sırada Ömer Seyfettin yer alırken devamında, Necip Fazıl Kısakürek, Turgay Güler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan 'Bir Liderin Doğuşu' kitabı, Faruk Köse, Abdulkadir Selvi de bulunuyordu. Listede ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Nutuk' eseri de yer alıyordu. İşte kitap listesi;