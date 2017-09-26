70 sanıklı FETÖ davası başladı

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ /PDY soruşturması kapsamında, 17'si tutuklu 70 iş adamı için açılan davanın 2. duruşması başladı. Aralarında AK Parti eski İl Başkanı Ömer Dengiz'in de yargılandığı duruşma öncesinde, Kayseri Adalet Sarayı'nda güvenlik önlemi alındı. 3 gün boyunca sürecek olan davada tutuksuz sanıklar dinlenecek.

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