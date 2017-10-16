7 milyon dolarlık operasyon

IRAK'IN kuzeyine ihracat yapan firmaların paralarını Habur Sınır Kapısından yasal yollarla ülkeye getiren kurye aracının silahla durdurularak 7 milyon doların gasp edilmesine yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Türkiye’den Irak’ın kuzeyine ihracat yapan firmaların alacaklarını Türkiye’ye getiren kurye firmasına ait aracın yaklaşık 3,5 ay önce Habur Sınır Kapısı yakınlarında silahla durdurularak 7 milyon doların gasp edilmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başverimli Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece ikisi adli kontrol kararı olmak üzere tüm sanıklar serbest bırakıldı. Firari A.Ş. ve M.A.’nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.