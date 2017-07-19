7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltına alındı

EDİNİLEN bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürülüğü KOM ve TEM şube ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullananlara yönelik Karabük başta olmak üzere İstanbul, Van, İzmir, Ankara, Malatya ve Çorum'da eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyon kapsamında M.T., S.K., S.A., M.A., M.C.E., T.F.D., A.A., İ.Ş. ve Ö.Ö isimli şüpheliler gözaltına alındı.