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7 dakikada bunu yaptılar! Şoke olacaksınız

Kadıköy'de kapıyı kırarak girdikleri dükkandan 27 bisikleti 7 dakikada çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

7 dakikada bunu yaptılar! Şoke olacaksınız

Kadıköy'de kapıyı kırarak girdikleri dükkandan 27 bisikleti 7 dakikada çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 08:33
7 dakikada bunu yaptılar! Şoke olacaksınız
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ALINAN bilgiye göre, Kızıltoprak Caddesi'ndeki bir bisiklet dükkanına  kamyonetle gelen maskeli 3 kişi, kapı kilidini demir kesme makasıyla kırarak  içeri girdi.

Şüpheliler, 7 dakikada çaldıkları piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL  olduğu belirtilen 27 bisikleti kamyonete yükleyip olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması  için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin önüne kamyonetle gelen şüphelilerin  ellerindeki demir kesme makasıyla kapıyı açarak içeri girmesi görülüyor. Kayıtlarda, şüphelilerin dükkandan çıkardıkları bisikletleri  geldikleri kamyonete yükleyerek olay yerinden kaçması da yer alıyor.

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KadıköyKapıyı Kırarak Girdikleri Dükkandan7 Bisikleti 27 Dakikada çalan şüpheliler
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