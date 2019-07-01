7 aylık bebek hastaneye götürülürken kazada öldü

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 aylık bebek öldü, anne ve babası ağır yaralandı

7 aylık bebek hastaneye götürülürken kazada öldü
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ALINAN bilgiye göre, Canpolat E. yönetimindeki 06 AU 8697 plakalı TIR,  Yaverören Mahallesi Tavşantepe mevkisinde Abdullah Bal'ın kullandığı 34 EAZ 82  plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan sürücü ile eşi Kader Bal, 112 Acil Servis  ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, 7 aylık bebekleri Elif Bal ise  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elif Bal, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan çiftin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu  öğrenildi.

Bu arada Bal ailesinin, Şanlıurfa'dan Eskişehir'e geçici tarım işçisi  olarak geldiği, bebekleri Elif Bal'ı tedavi için hastaneye götürdükleri  öğrenildi.

TIR sürücüsü gözaltına alındı.

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