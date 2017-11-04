639 milyon TL'lik vurgun planı banka memuruna takıldı

ŞIRNAK'IN Irak sınırına 20 kilometre mesafedeki küçük ilçesi Beytüşşebap’ta akıllara durgunluk veren bir vurgun banka memurunun dikkat sayesinde önlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde FETÖ’den açığa alındıktan sonra geri dönen ve para işlerine bakan görevli bir polis memuru ile Maliye Bakanlığı’ndaki işbirlikçilerinin 639 milyon TL’lik vurgun girişimi son anda ortaya çıkarıldı. KARAR, Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığı bir ucu Ankara’ya uzanan dev hortum planının ayrıntılarına da ulaştı.

Olay, yaklaşık bir ay önce patlak verdi. İddiaya göre, Maliye Bakanlığı’ndan Beytüşşebap Mal Müdürlüğü adına 639 milyon lira gönderildi. Yüksek meblağlı para, İlçe Emniyeti’nde mutemetlik görevi yapan polis memuru Selahattin D. tarafından herhangi bir izin alınmadan yasalara aykırı şekilde Beytüşşebap Emniyet Müdürlüğü adına açılan başka bir hesaba aktarıldı. Mutemet Selahattin D., parayı almak için Şırnak merkezdeki banka şubesine gitti. Banka görevlileri, devasa miktardaki paranın 17 bin nüfuslu Beytüşşebap gibi küçük bir ilçe için ödenek olarak ayrılmasından şüphelendi. İşlem durdurularak Beytüşşebap Emniyet Müdürü durumdan haberdar edildi.

NEDEN TRANSFER EDİLDİ?

Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Emekliliği yaklaşan Beytüşşebap Mal Müdürü’yle birlikte 3 kurum personeli gözaltına alınarak 4 gün boyunca sorgulandı. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Başsavcılık, delil toplama hazırlığına girişirken, Beytüşşebap Kaymakamlığı da konu hakkında idari soruşturma başlattı. Mal müdürünün de aralarında bulunduğu 3 şüpheli görevden uzaklaştırıldı. Şüpheli personellerden biri, yıllık izinde olduğu dönemde şifresinin izinsiz şekilde kullanıldığını, iki sefer adına başkaları tarafından imza atıldığını öne sürdü. Olayla bağlantılı olarak Ankara’da bazı Maliye Bakanlığı çalışanlarına yönelik de operasyon yapıldığı iddia adildi. Soruşturmanın büyük bir titizlikle yürütüldüğü, 639 milyon TL’nin hangi yöntem ve gerekçelerle Maliye Bakanlığı’ndan Beytüşşebap Mal Müdürlüğü hesabına aktarıldığı tespit edilmeye çalışılıyor.

7 milyon TL vurgun yaparak kaçmayı başaran ve her yerde aranan polis memuru Selahattin D.’nin, geçmişte FETÖ üyesi olduğu şüphesiyle görevden uzaklaştırıldığı ancak bir süre sonra görevine iade edildiği ileri sürüldü. Vurgun planına dahil olan görevlilerin tespiti için Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma yürütülüyor. Skandalın ortaya çıkması sonrası ilçedeki memur maaşlarının ödenmesinde bir iki haftalık gecikme yaşandığı öğrenildi. Karar’ın olayla ilgili aradığı Beytüşşebap Kaymakamı Murat Şener, olay yargıya intikal ettiği için herhangi bir değerlendirme yapmak istemediğini bildirdi.

MAL MÜDÜRLÜĞÜ NEDİR?

Mal müdürlükleri, ilçelerde genel bütçeli kamu kuruluşlarının yatırım ve transfer işlerini yürütmek, devletin mali politikasının yürütülmesinde kanunlarla belirlenmiş görevleri yerine getirmekle görevli Maliye Bakanlığı taşra birimleridir. İlçede bulunan memurların maaş ve özlük haklarının ödemeleri ile kurumların mal ve hizmet alımı ödemeleri mal müdürlüğü tarafından yapılıyor. Mal müdürü, ilçe sosyal yardımlaşma vakfının daimi üyesidir, sayman sıfatıyla Sayıştay’a hesap verir.