6,3 milyar ton plastiği çöpe attık

PLASTİK, ikinci dünya savaşından bu yana günlük yaşamımızın neredeyse tamamında kullandığımız bir ürüne dönüştü. Öyle ki plastik kullanımı devasa bir artış ortaya koydu.

Sorun ise plastiğin doğada kaybolmaması. En azından insanlar için önemli olabilecek bir zaman içerisinde. Geri dönüşüm ise bir nebze yardımcı oluyor. Çünkü bu süreç de sadece dünyanın plastikler ile dolma süresini ertelemeye yarıyor.

1950 yılında 2 milyon ton olan plastik üretimi 2015 yılında 380 milyon tona yükselmiş durumda.

Bilim Dergisi Science Advances'a göre insanlar 1950 yılından bu yana toplamda 8,3 milyar ton yeni plastik üretti. Ayrıca bu üretimin yarısı sanayileşmenin de etkisi ile son on yılda gerçekleşti.

2015 yılı itibarıyla insanlar 6,3 milyar ton plastiği çöpe attı. Yani üretilmiş plastiklerin yüzde 75’inden fazlasını. Bu atılmış plastiklerin ise sadece 9’u geri dönüşüm işleminden geçerken yüzde 12’si ise yakıldı. Yani şu an dünya üzerinde yaklaşık 5 milyar ton plastik var. Georgia Üniversitesi Profesörü Jenna Jambeck yaptığı değerlendirmede 2050 yılında dünya üzerinde 12 milyar ton plastik olacağını söylüyor. Bu ise şu an dünya üzerinde her bir kişi başına orta büyüklükteki bir araç kadar plastik çöp düşmesi anlamına geliyor.