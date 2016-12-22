Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

600 milyon dolar kredi daha geliyor

Dünya Bankası'nın dün onayladığı 800 milyon dolar tutarındaki  kredi desteğinin ardından Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan da  600 milyon dolarlık kredi haberi geldi

600 milyon dolar kredi daha geliyor

Dünya Bankası'nın dün onayladığı 800 milyon dolar tutarındaki  kredi desteğinin ardından Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan da  600 milyon dolarlık kredi haberi geldi

22 Aralık 2016 Perşembe 11:06
600 milyon dolar kredi daha geliyor
banner404
ASYA Altyapı Yatırım Bankası Yönetim Kurulunca, Trans  Anadolu doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) yapımında Azerbaycan'ın Güney Gaz  Koridoru AŞ (SGC) şirketi tarafından kullanılacak 600 milyon dolarlık kredi  onaylandı.
Asya Altyapı Yatırım Bankasından yapılan açıklamaya göre, banka  yönetiminin dünkü toplantısında TANAP'a sağlanacak kredi ve şartlar görüşüldü.
Toplantı sonucunda, Asya Altyapı Yatırım Bankasının SGC'ye TANAP'ın  yapımı için 600 milyon dolarlık kredi kullandırmasına karar verildi. Azerbaycan  garantisinde SGC'ye sağlanacak söz konusu kredi, TANAP'ın inşası için  kullanılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkan  Yardımcısı D.J. Pandian, TANAP'a sağlanan kredinin bankanın kapasitesini  gösterdiğini belirterek, "Asya ve Avrupa arasındaki bu önemli enerji altyapısı  sadece Azerbaycan'ın ekonomisini güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda  Türkiye'nin ve Avrupa'nın güneyindeki bir çok ülkenin enerji güvenliğini  sağlayacak." ifadelerini kullandı.

TOPLAM FİNANSMANIN 4 MİLYAR DOLARI BULMASI BEKLENİYOR
TANAP için Dünya Bankası Yönetim Kurulu da Boru Hatları Petrol Taşıma  AŞ'ye (BOTAŞ) 400 milyon dolar, Azerbaycan'ın Güney Gaz Koridoru AŞ'ye (SGC)  şirketine de 400 milyon dolar olmak üzere toplamda 800 milyon dolar tutarındaki  krediyi onaylamıştı.
Projeye aynı zamanda, Çok Taraflı Garanti Yatırım Ajansı, Avrupa  Yatırım Bankası ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından da finansman sağlanacak.  TANAP için verilecek toplam desteğin 4 milyar doları bulması bekleniyor.
TANAP'ta Azerbaycan devlet şirketi SOCAR'ın yüzde 58, BOTAŞ'ın yüzde  30 ve BP'nin de yüzde 12 hissesi bulunuyor.

 
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
TANAPDünya BankasıAsya Altyapı Yatırım BankasıBugünDolarBOTAŞAvrupaAnadoluDoğalgazAzerbaycan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran kişinin kimliği belli oldu
Alanya'da Türk bayrağına saldıran kişinin kimliği belli oldu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim