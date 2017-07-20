600 FETÖ’cüye 500 euro aylık

KONYA'DA 2014'te, iş adamlarına ve Selçuk Üniversitesi Rektörü Süleyman Okudan'a kurulan kumpas sonrasında başlatılan FETÖ soruşturması, örgütün para abisi avukat Memduh Oğuz'un bilgisayarından, himmete bağlanan işadamlarının listesinin çıkmasının ardından genişletildi. 3 yıl süren, 2 bin kişinin ifadesine başvurulan soruşturmada, örgütün tüm birimleri deşifre edildi. 15 Temmuz sonrası 6 etap operasyonda 527 şüpheliden 298'i yakalandı. 90'ı itirafçı olan şüphelilerden 206'sı tutuklanırken, 295 örgüt yöneticisinin ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.



ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ ANLATTI



Cumhuriyet Savcısı Mehmet Enis Berber tarafından hazırlanan bin 200 sayfalık iddianame, Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. SABAH'ın ulaştığı bu en kapsamlı iddianame, örgütün yapısını ve darbeye nasıl hazırladığını, bizzat örgüt üyelerinin de anlatımıyla gözler önüne serdi.



170 ülkedeki FETÖ yapılanmasının büyük bölümünün de deşifre edildiği ve FETÖ'yü kendi yöneticilerinin anlattığı iddianameye göre, örgüt 15 Temmuz'dan sonra tutuklanan üyelerine düzenli para yardımı yaptı. Sadece Belçika'dan 600 haine her ay düzenli 500 euro para gönderildi.