Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

600 FETÖ’cüye 500 euro aylık

Konya’da hazırlanan FETÖ iddianamesi: Belçika’da toplanan FETÖ’cüler karar aldı, 15 Temmuz tutuklusu 600 örgüt üyesine aylık 500’er euro yardım bağlandı

600 FETÖ’cüye 500 euro aylık

Konya’da hazırlanan FETÖ iddianamesi: Belçika’da toplanan FETÖ’cüler karar aldı, 15 Temmuz tutuklusu 600 örgüt üyesine aylık 500’er euro yardım bağlandı

20 Temmuz 2017 Perşembe 10:02
600 FETÖ’cüye 500 euro aylık
banner404

KONYA'DA 2014'te, iş adamlarına ve Selçuk Üniversitesi Rektörü Süleyman Okudan'a kurulan kumpas sonrasında başlatılan FETÖ soruşturması, örgütün para abisi avukat Memduh Oğuz'un bilgisayarından, himmete bağlanan işadamlarının listesinin çıkmasının ardından genişletildi. 3 yıl süren, 2 bin kişinin ifadesine başvurulan soruşturmada, örgütün tüm birimleri deşifre edildi. 15 Temmuz sonrası 6 etap operasyonda 527 şüpheliden 298'i yakalandı. 90'ı itirafçı olan şüphelilerden 206'sı tutuklanırken, 295 örgüt yöneticisinin ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.
 
ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ ANLATTI
 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Enis Berber tarafından hazırlanan bin 200 sayfalık iddianame, Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. SABAH'ın ulaştığı bu en kapsamlı iddianame, örgütün yapısını ve darbeye nasıl hazırladığını, bizzat örgüt üyelerinin de anlatımıyla gözler önüne serdi.
 
170 ülkedeki FETÖ yapılanmasının büyük bölümünün de deşifre edildiği ve FETÖ'yü kendi yöneticilerinin anlattığı iddianameye göre, örgüt 15 Temmuz'dan sonra tutuklanan üyelerine düzenli para yardımı yaptı. Sadece Belçika'dan 600 haine her ay düzenli 500 euro para gönderildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 20.07.2017 10:56
Anahtar Kelimeler:
KonyaFetöIddianameSüleyman Okudan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim