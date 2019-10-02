6 şirket, 6 sonuç! Bugün seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır?
6 farklı anket şirketi tarafından yapılan ve seçmenlere "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırmadan çıkan sonuçlar Ankara kulislerinde bomba etkisi yarattı.
CUMHURBAŞKANLIĞI seçiminde barajın düşürülmesi tartışmaları ve yani parti kurma çalışmaları ile hareketlenen siyaset arenasında 6 farklı anket şirketinden gelen sonuçlar büyük yankı uyandırdı.İstanbul merkezli Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM), 1 Ekim'de yayımladığı raporda 'seçmenlerin hangi partiye oy vereceği konusunda' araştırmalar yapan farklı anket şirketleriyle ilgili bir veri analizi yaptı.
4 ŞİRKET CUMHUR İTTİFAKI'NI YÜZDE 50'NİN ALTINDA GÖSTERDİ
ORC, Piar, Avrasya, ADA, Potimar ve Saros gibi farklı anket şirketlerinin verilerinin yer aldığı raporda 6 farklı anket şirketinin verilerinin ortalaması ele alındı. Raporun en dikkat çekici tarafı, 4 şirketin araştırmasında Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 50'nin altında çıkması oldu.
İşte 6 araştırma şirketinin verileri;
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
|İmsak
|05:28
|Güneş
|06:47
|Öğle
|12:52
|İkindi
|16:11
|Akşam
|18:46
|Yatsı
|20:00
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2