6 şirket, 6 sonuç! Bugün seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır?

CUMHURBAŞKANLIĞI seçiminde barajın düşürülmesi tartışmaları ve yani parti kurma çalışmaları ile hareketlenen siyaset arenasında 6 farklı anket şirketinden gelen sonuçlar büyük yankı uyandırdı.İstanbul merkezli Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM), 1 Ekim'de yayımladığı raporda 'seçmenlerin hangi partiye oy vereceği konusunda' araştırmalar yapan farklı anket şirketleriyle ilgili bir veri analizi yaptı.

4 ŞİRKET CUMHUR İTTİFAKI'NI YÜZDE 50'NİN ALTINDA GÖSTERDİ

ORC, Piar, Avrasya, ADA, Potimar ve Saros gibi farklı anket şirketlerinin verilerinin yer aldığı raporda 6 farklı anket şirketinin verilerinin ortalaması ele alındı. Raporun en dikkat çekici tarafı, 4 şirketin araştırmasında Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 50'nin altında çıkması oldu.

İşte 6 araştırma şirketinin verileri;