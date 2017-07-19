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6 bakan kabine dışı kaldı

65. Hükümetin kabinesinde revizyona gidildi.6 isim kabine dışı kaldı

6 bakan kabine dışı kaldı

65. Hükümetin kabinesinde revizyona gidildi.6 isim kabine dışı kaldı

19 Temmuz 2017 Çarşamba 14:49
6 bakan kabine dışı kaldı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü. Görüşme sonrası Başbakan Binali Yıldırım kabinedeki revizyonu açıkladı. 65. hükümetin yeni kabinesinde Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş, Veysi Kaynak, çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı  Faruk Çelik ve Kültür ve Turizim Bakanı, Nabi Avcı yer almadı.  Kabineye yeni giren isimler, Abdülhamit Gül, Jülide Sarıeroğlu, Osman Aşkın Bak, Ahmet Eşref Fakıbaba, Ahmet Demircan oldu. 65. Hükümetin yeni kabinesinde Başbakan Yardımcıları, Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu oldu.

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