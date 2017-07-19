6 bakan kabine dışı kaldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü. Görüşme sonrası Başbakan Binali Yıldırım kabinedeki revizyonu açıkladı. 65. hükümetin yeni kabinesinde Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş, Veysi Kaynak, çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Kültür ve Turizim Bakanı, Nabi Avcı yer almadı. Kabineye yeni giren isimler, Abdülhamit Gül, Jülide Sarıeroğlu, Osman Aşkın Bak, Ahmet Eşref Fakıbaba, Ahmet Demircan oldu. 65. Hükümetin yeni kabinesinde Başbakan Yardımcıları, Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu oldu.
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