530 askerin 236'sı yakalandı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, TSK içerisinde görev yapan örgüt mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince, Kara, Hava ve Deniz kuvvetlerinde farklı rütbelerdeki 280 subay ve 250 astsubay hakkında gözaltı kararı alındı.



Karar doğrultusunda şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 58 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.



Savcılığın talimatı üzerine, kaçakçılık, mali suçlar, organize ve asayiş şube müdürlüğüne bağlı ekiplerce yurt genelinde düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında subayların da bulunduğu 530 askerden, 236'sı gözaltına alındı.



Bu arada, zanlılardan bazılarının FETÖ soruşturmaları kapsamında görevinden uzaklaştırıldığı belirlendi.



Daha önceden tutuklananlar



Operasyon çerçevesinde, haklarında gözaltı kararı bulunanlardan Erzurum'da 3, Kahramanmaraş'ta 3, Gaziantep'te 7, İzmir'de ise 14 şüphelinin de FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu olduğu tespit edildi.



Ekiplerin diğer şüpheli askerleri arama çalışmaları sürüyor.



Gözaltı kararı çıkarılanlar



Savcılığın, Kocaeli'de 39, Balıkesir'de 12, Bursa'da 12, Sakarya'da 5, Malatya'da 5, Samsun'da 4, Zonguldak'ta 3, Amasya'da 3, Eskişehir'de 3, Çanakkale'de 3, Çorum'da 2, Tokat'ta 2, Çankırı'da 2, Ordu'da 2, Tekirdağ'da 2, Yalova'da 2, Edirne'de 1, Bolu'da 1, Düzce'de 1, Rize'de 1, Muğla'da 9, Adana'da 7, Konya'da 7, Hatay'da 7, Gaziantep'te 6, Denizli'de 6, Kayseri'de 5, Manisa'da 3, Antalya'da 3, Osmaniye'de 3, Kahramanmaraş'ta 3, Erzurum'da 3, Trabzon'da 3, Hakkari'de 4, Van'da 3, Sivas'ta 3, Diyarbakır'da 3, Adıyaman'da 3, Isparta'da 3, Burdur'da 2, Aksaray'da 2, Afyon'da 2, Kırıkkale'de 2, Elazığ'da 2, Kütahya'da 1, Şırnak'ta 1, Batman'da 1, Karaman'da 1, Yozgat'ta 1, Ağrı'da 1, Aydın'da 1, Bingöl'de 1, Erzincan'da 1, Mersin'de 1, Kars'ta 1, İstanbul'da 94, Ankara'da 169, İzmir'de 50, KKTC'de 3 ve İngiltere'de 1 şüpheli ile daha önceden tutuklu bulunan 3 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

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