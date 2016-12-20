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530 askerin 236'sı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında subayların da olduğu 530 askerden, 236'sı yakalandı

530 askerin 236'sı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında subayların da olduğu 530 askerden, 236'sı yakalandı

20 Aralık 2016 Salı 12:04
530 askerin 236'sı yakalandı
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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca,  TSK içerisinde görev yapan örgüt mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma  çerçevesinde İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince, Kara, Hava ve Deniz  kuvvetlerinde farklı rütbelerdeki 280 subay ve 250 astsubay hakkında gözaltı  kararı alındı.
 
Karar doğrultusunda şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis  ekipleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 58 ilde eş zamanlı  operasyon başlattı.
 
Savcılığın talimatı üzerine, kaçakçılık, mali suçlar, organize ve  asayiş şube müdürlüğüne bağlı ekiplerce yurt genelinde düzenlenen operasyonlarda,  haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında subayların da bulunduğu 530  askerden, 236'sı gözaltına alındı.
 
Bu arada, zanlılardan bazılarının FETÖ soruşturmaları kapsamında  görevinden uzaklaştırıldığı belirlendi.
 
Daha önceden tutuklananlar
 
Operasyon çerçevesinde, haklarında gözaltı kararı bulunanlardan  Erzurum'da 3, Kahramanmaraş'ta 3, Gaziantep'te 7, İzmir'de ise 14 şüphelinin de  FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu olduğu tespit edildi.
 
Ekiplerin diğer şüpheli askerleri arama çalışmaları sürüyor.
 
Gözaltı kararı çıkarılanlar
 
Savcılığın, Kocaeli'de 39, Balıkesir'de 12, Bursa'da 12, Sakarya'da 5,  Malatya'da 5, Samsun'da 4, Zonguldak'ta 3, Amasya'da 3, Eskişehir'de 3,  Çanakkale'de 3, Çorum'da 2, Tokat'ta 2, Çankırı'da 2, Ordu'da 2, Tekirdağ'da 2,  Yalova'da 2, Edirne'de 1, Bolu'da 1, Düzce'de 1, Rize'de 1, Muğla'da 9, Adana'da  7, Konya'da 7, Hatay'da 7, Gaziantep'te 6, Denizli'de 6, Kayseri'de 5, Manisa'da  3, Antalya'da 3, Osmaniye'de 3, Kahramanmaraş'ta 3, Erzurum'da 3, Trabzon'da 3,  Hakkari'de 4, Van'da 3, Sivas'ta 3, Diyarbakır'da 3, Adıyaman'da 3, Isparta'da 3,  Burdur'da 2, Aksaray'da 2, Afyon'da 2, Kırıkkale'de 2, Elazığ'da 2, Kütahya'da 1,  Şırnak'ta 1, Batman'da 1, Karaman'da 1, Yozgat'ta 1, Ağrı'da 1, Aydın'da 1,  Bingöl'de 1, Erzincan'da 1, Mersin'de 1, Kars'ta 1, İstanbul'da 94, Ankara'da  169, İzmir'de 50, KKTC'de 3 ve İngiltere'de 1 şüpheli ile daha önceden tutuklu  bulunan 3 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.
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İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıFetullahçı Terör ÖrgütüFetöTürk Silahlı KuvvetleriTSKBylock
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