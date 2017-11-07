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53 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik Amasya merkezli 12 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 53 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 20'si gözaltına alındı

53 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik Amasya merkezli 12 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 53 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 20'si gözaltına alındı

07 Kasım 2017 Salı 10:30
53 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi
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MERZİFON Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem  yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında başta Merzifon 5. Ana Jet Üs  Komutanlığı olmak üzere 12 ilde 53 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı  verildi.Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Merzifon 5.  Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan 20 astsubay gözaltına alındı.
 Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 33 muvazzaf astsubayın  yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
AstsubayFetöGözaltı
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