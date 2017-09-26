52 göçmen jandarmadan kaçamadı

ALINAN bilgiye göre, sabah saatlerinde bir şişme bota hava basarken yakalanan 52 göçmen Badavut bölgesinde bulunan ‘Karakol Dağı’ olarak isimlendirilen tepen denize bakan kayalık tarafında bulunduğuna ait biliye ulaşan jandarma ekipleri, kısa sürede 52 göçmeni ele geçirdi.
Aralarında çok sayıda kadın ve çocuklarında bulunduğu tamamı Suriyeli göçmene yemek, su ve ilaç gibi insani yardımlar yapan jandarma ekipleri, yasal işlemleri yapılmak üzere göçmenlerin bir bölümünü Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim etti.
Kalan 26 göçmenin ise sağlık muayenelerinin ardından Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edileceği, yasal işlemlerin ardından ise göçmenlerin Balıkesir Göç İdaresi Merkezi’ne gönderileceği öğrenildi.
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