51 yıllık ceza, çocuğuna tecavüz edilen annenin yüreğini soğutmadı

ADANA'DA 4,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Sedat Keser, ilk duruşmada 51 yıl hapse mahkum edildi. Küçük çocuğun Hatay'da yaşayan annesi Türkan Ç., "51 yıl ceza çok hafif, biz idam istiyoruz" dedi.

"BABASI YATAKLARA DÜŞTÜ! YEMİYOR, İÇMİYOR"

Cinsel istismar mağduru 4,5 yaşındaki kızın annesi Türkan Ç., yaptığı açıklamada, mahkemenin verdiği cezanın az olduğunu, hala olayın etkisini üzerlerinden atamadıklarını söyledi. Anne Türkan Ç., "Benim çocuğum sadece benim değil, Türkiye'nin çocuğu oldu. İdamını istiyorum. 51 yıl çok hafif bir ceza. Sadece bizim çocuğumuz değil herkesin çocuğu var. Böylelerinin yaşamaması lazım. Ne zaman onun idamını görürsem o zaman biraz rahatlarım. Babası yataklara düştü ne yiyor, ne içiyor. Kolay bir şey değildir. Allah belasını versin. Biz onun idamını bekliyorduk. Mahkeme ona 51 yıl vermiş, buna üzüldük. Daha fazla, daha ağır ceza düşünüyorduk. Önce Allah'a, adalete ve devlete güveniyorum, başka bir şeye güvenmiyorum. Adalet istiyoruz. İdamını istiyoruz. Yaşanan kolay değildir, bunu ancak başına gelen bilir" diyerek gözyaşı döktü.

TOPLAM 51 YIL CEZA YEDİ

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 10 Şubat'ta bir düğünde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen Sedat Keser (20) vatandaşlarca darp edilmişti. Linç edilmemek için kaçan zanlı, polis ekiplerince kısa sürede yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 45 yıl, 'cebir tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 21 yıl olmak üzere toplam 66 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Sedat Keser'i mahkeme heyeti 51 yıl hapse mahkum etmişti.