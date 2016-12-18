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50 bin liralık krediye başlamadan hücum

KOSGEB’in yarın başlayacak 50 bin liralık sıfır faizli kredi desteği çok yoğun ilgi gördü. Başvuru alınmamasına rağmen on binlerce KOBİ aynı anda sisteme girdi

50 bin liralık krediye başlamadan hücum

KOSGEB’in yarın başlayacak 50 bin liralık sıfır faizli kredi desteği çok yoğun ilgi gördü. Başvuru alınmamasına rağmen on binlerce KOBİ aynı anda sisteme girdi

18 Aralık 2016 Pazar 08:40
50 bin liralık krediye başlamadan hücum
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KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi’nin (KOSGEB) 50 bin lira üst limitli kredi faiz desteği başlamadan  KOBİ’ler sıraya girdi. Sıfır faizli olması  ve 3 yıla varan geri ödeme süresiyle oldukça cazip olan krediye başvurular yarın başlayacak. KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği programına henüz başvuru alınmamasına rağmen, kayıt ve bilgi güncelleme sırasında aynı anda on binlerce KOBİ’nin sisteme girdiğini söyledi.

1 yıl ödeme yok

 İcra komitesi kararı çerçevesinde, sıfır faizli işletme kredisi faiz desteği geliştirdiklerini aktaran Biçer, söz konusu programla KOSGEB’in veri tabanına kayıtlı veya güncel KOBİ Beyannamesi olan işletmelere uygun koşullarda finansal destek sağlanmayı amaçladıklarını ifade etti.

KOSGEB Başkanı Biçer, 50 bin lira üst limitli desteğin, 12 ayı ödemesiz, geri kalanı 3’er aylık taksitler halinde ödemeli ve toplam 36 ay vadeli olarak KOBİ’lere  sunulacağını ve böylece işletmelerin önünün açılacağını dile getirdi.

Yarın başlıyor

 Destek programına yönelik başvuru kayıtlarının 19 Aralık Pazartesi  günü başlayacağını belirten Biçer, “İşletmelere sağlanacak 50 bin liralık kredi  faiz desteğine, çok yoğun ilgi oldu. Henüz başvuru alınmamasına rağmen, kayıt ve  bilgi güncelleme sırasında aynı anda on binlerce KOBİ sisteme girdi” diye  konuştu.

Hiçbir KOBİ kaygılanmasın

Biçer, başvuruların 19-21 Aralık 2016 tarihleri arasında, 3 gün süreyle aralıksız olarak yapılabileceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Sistem 24 saat kayıt alabilecek ve kredi başvurusu sürecinde de yeni kayıt ve KOBİ bilgi güncellemesi yapılabilecek. O nedenle hiçbir KOBİ’miz kaygı duymasın. Öngörülen süre dahilinde  başvurular, sistem üzerinden rahatlıkla yapılabilecek.” Programa, “kredi.kosgeb.gov.tr” adresinden başvuru yapılmasının öngörüldüğünü söyleyen Biçer, başvuruda işletmelerin öncelikli olarak KOSGEB veri tabanına kaydolması ve KOSGEB Beyannamesinin güncel olması şartı aranacağına işaret etti.

 Biçer, başvuruların alınmasının ardından değerlendirme kriterlerine göre sıralanan her bir işletme için bir başvuru kodu üretileceğini söyledi. Biçer’in verdiği bilgiye göre, başvurusu kabul edilen işletmeler, yazılım sisteminden çıktısını alacakları başvuru formuyla protokole taraf banka şubelerinden herhangi birine doğrudan kredi başvurusunda bulunacaklar.

Öncelik yok

KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği’ne, Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, Halk Bank, İş Bankası, Finans Bank, Vakıfbank ve Yapı Kredi ile Kredi Garanti Fonu’nun dahil olduğunu aktaran Biçer, program çerçevesinde kurumsal her türlü tedbirin alındığını kaydetti. Kredi onay sürecinde, başvuruya göre herhangi bir önceliğin olmadığını vurgulayan Biçer, tüm başvurular alındıktan sonra değerlendirme sürecine geçileceğini dile getirdi.

Kimler başvurabilir?

- KOSGEB’in veri tabanına kayıtlı veya güncel KOBİ Beyannamesi olan işletmeler başvurabilecek.

- Üst limiti 50 bin lira olan faizsiz kredi, 12 ayı ödemesiz, geri kalanı 3’er aylık taksitler halinde ödemeli ve toplam 36 ay vadeli verilecek.

- Başvurular 19-21 Aralık tarihleri arasında alınacak. Programa, “kredi.kosgeb.gov.tr” adresinden başvurulabilecek. Sistem 3 gün süreyle aralıksız 24 saat kayıt alabilecek. 

- Başvurusu kabul edilen işletmeler, yazılım sisteminden başvuru formunun çıktısını alacaklar.

- İşletmeler, başvuru formuyla protokole taraf 8 banka ile Kredi Garanti Fonu’ndan herhangi birine doğrudan kredi başvurusunda bulunacak. 
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KOSGEBKOBİRecep BiçerSıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği
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