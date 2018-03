50 bin liralık krediye başlamadan hücum

KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi’nin (KOSGEB) 50 bin lira üst limitli kredi faiz desteği başlamadan KOBİ’ler sıraya girdi. Sıfır faizli olması ve 3 yıla varan geri ödeme süresiyle oldukça cazip olan krediye başvurular yarın başlayacak. KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği programına henüz başvuru alınmamasına rağmen, kayıt ve bilgi güncelleme sırasında aynı anda on binlerce KOBİ’nin sisteme girdiğini söyledi.



1 yıl ödeme yok



İcra komitesi kararı çerçevesinde, sıfır faizli işletme kredisi faiz desteği geliştirdiklerini aktaran Biçer, söz konusu programla KOSGEB’in veri tabanına kayıtlı veya güncel KOBİ Beyannamesi olan işletmelere uygun koşullarda finansal destek sağlanmayı amaçladıklarını ifade etti.



KOSGEB Başkanı Biçer, 50 bin lira üst limitli desteğin, 12 ayı ödemesiz, geri kalanı 3’er aylık taksitler halinde ödemeli ve toplam 36 ay vadeli olarak KOBİ’lere sunulacağını ve böylece işletmelerin önünün açılacağını dile getirdi.



Yarın başlıyor



Destek programına yönelik başvuru kayıtlarının 19 Aralık Pazartesi günü başlayacağını belirten Biçer, “İşletmelere sağlanacak 50 bin liralık kredi faiz desteğine, çok yoğun ilgi oldu. Henüz başvuru alınmamasına rağmen, kayıt ve bilgi güncelleme sırasında aynı anda on binlerce KOBİ sisteme girdi” diye konuştu.



Hiçbir KOBİ kaygılanmasın



Biçer, başvuruların 19-21 Aralık 2016 tarihleri arasında, 3 gün süreyle aralıksız olarak yapılabileceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Sistem 24 saat kayıt alabilecek ve kredi başvurusu sürecinde de yeni kayıt ve KOBİ bilgi güncellemesi yapılabilecek. O nedenle hiçbir KOBİ’miz kaygı duymasın. Öngörülen süre dahilinde başvurular, sistem üzerinden rahatlıkla yapılabilecek.” Programa, “kredi.kosgeb.gov.tr” adresinden başvuru yapılmasının öngörüldüğünü söyleyen Biçer, başvuruda işletmelerin öncelikli olarak KOSGEB veri tabanına kaydolması ve KOSGEB Beyannamesinin güncel olması şartı aranacağına işaret etti.



Biçer, başvuruların alınmasının ardından değerlendirme kriterlerine göre sıralanan her bir işletme için bir başvuru kodu üretileceğini söyledi. Biçer’in verdiği bilgiye göre, başvurusu kabul edilen işletmeler, yazılım sisteminden çıktısını alacakları başvuru formuyla protokole taraf banka şubelerinden herhangi birine doğrudan kredi başvurusunda bulunacaklar.



Öncelik yok



KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği’ne, Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, Halk Bank, İş Bankası, Finans Bank, Vakıfbank ve Yapı Kredi ile Kredi Garanti Fonu’nun dahil olduğunu aktaran Biçer, program çerçevesinde kurumsal her türlü tedbirin alındığını kaydetti. Kredi onay sürecinde, başvuruya göre herhangi bir önceliğin olmadığını vurgulayan Biçer, tüm başvurular alındıktan sonra değerlendirme sürecine geçileceğini dile getirdi.



Kimler başvurabilir?



- KOSGEB’in veri tabanına kayıtlı veya güncel KOBİ Beyannamesi olan işletmeler başvurabilecek.



- Üst limiti 50 bin lira olan faizsiz kredi, 12 ayı ödemesiz, geri kalanı 3’er aylık taksitler halinde ödemeli ve toplam 36 ay vadeli verilecek.



- Başvurular 19-21 Aralık tarihleri arasında alınacak. Programa, “kredi.kosgeb.gov.tr” adresinden başvurulabilecek. Sistem 3 gün süreyle aralıksız 24 saat kayıt alabilecek.



- Başvurusu kabul edilen işletmeler, yazılım sisteminden başvuru formunun çıktısını alacaklar.



- İşletmeler, başvuru formuyla protokole taraf 8 banka ile Kredi Garanti Fonu’ndan herhangi birine doğrudan kredi başvurusunda bulunacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.