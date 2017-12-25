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5 yaşındaki kızını ve eski eşini öldüren adama müebbet

İskenderun'da 5 yaşındaki kızı ile boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Gökhan Yıldız, eski eşini nitelikli öldürme suçundan müebbet, öz kızını canice öldürmek suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Anneanne Ayla Yalçın, "Ağırlaştırılmış cezalar bunlara verilecek ki, bir daha böyle şeyler yapamasınlar, korksunlar. Allah’ın verdiği canı kimse alamaz. Yazıktır günahtır. Analar onlar için mi büyütüyor, besliyor ciğerlerimizi yakmak için mi" dedi

5 yaşındaki kızını ve eski eşini öldüren adama müebbet

İskenderun'da 5 yaşındaki kızı ile boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Gökhan Yıldız, eski eşini nitelikli öldürme suçundan müebbet, öz kızını canice öldürmek suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Anneanne Ayla Yalçın, "Ağırlaştırılmış cezalar bunlara verilecek ki, bir daha böyle şeyler yapamasınlar, korksunlar. Allah’ın verdiği canı kimse alamaz. Yazıktır günahtır. Analar onlar için mi büyütüyor, besliyor ciğerlerimizi yakmak için mi" dedi

25 Aralık 2017 Pazartesi 13:40
5 yaşındaki kızını ve eski eşini öldüren adama müebbet
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HATAY'IN İskenderun ilçesinde, 5 yaşındaki kızı ile boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Gökhan Yıldız, eski eşini nitelikli öldürme suçundan müebbet, öz kızını canice öldürmek suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
  İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Gökhan Yıldız hazır bulundu. Mahkemede maktullerin avukatları olayın planlı bir şekilde yapıldığını belirterek, “Geceden araç kiralayarak ilçeye gelmiş, sabahı beklemiş, kapıyı çalmamış birilerin açmasını beklemiş. Eski eşi Esra’yı öldürmüş, bıçak kırılmış ve yeni bir bıçak alarak bu defa kızını öldürmüş. Planlı bir şekilde canavarca bir hisle taammüden öldürme eylemini gerçekleştirmiş. Olayı tüm ayrıntılarıyla anlatan biri nasıl hatırlamıyor. Ağırlaştırılmış müebbet cezası istiyoruz” dediler.
  Mahkeme başkanının 'son sözün nedir' sorusuna sanık Yıldız, “Çok pişmanım. Vereceğiniz cezaya razıyım” dedi.
  Gökhan Yıldız, eski eşini nitelikli öldürme suçundan müebbet, öz kızını canice öldürmek suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
  Mahkeme çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan avukatlar Alper Ermisket ve Mehtap Sert, “Oy birliğiyle müebbet hapis cezası verildi. Hukukun ve kadın emeğinin bir zaferidir. Mahkeme, takım elbise giymiş, 'pişmanım' sözlerini dikkate almadan, en ağır cezayla cezalandırılmasına karar verdi. Esra Yalçın, Beren Yıldız cinayetlerinin son bulmasını istiyor, mahkeme heyetini ve savcıyı tebrik ediyoruz” diyerek, mahkemenin verdiği karardan dolayı memnun olduklarını belirttiler.
  ‘Biz de yaşamıyoruz. Bizi de öldürdü’ diyerek gözyaşı döken anneanne Ayla Yalçın, “Ağırlaştırılmış cezalar bunlara verilecek ki, bir daha böyle şeyler yapamasınlar. Korksunlar. Allah’ın verdiği canı kimse alamaz. Yazıktır günahtır. Analar onlar için mi büyütüyor, besliyor ciğerlerimizi yakmak için mi? Yaşamıyorum bizleri de mahvetti” diyerek mahkeme heyetine karardan dolayı teşekkür etti.
  Geçen Mart ayında İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi Buse Coşkun Irmak Apartmanı 4. katta meydana gelen olayda eşi Esra Yalçın ve beş yaşındaki kızı Beren’in boğazlarını keserek öldüren eski koca Gökhan Yıldız, bıçakla kendine de zarar vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
İskenderunGökhan YıldızAyla YalçınMüebbet
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