5 stajyerden biri ALKÜ'lü

ŞUBAT tatili ve yaz tatili dönemlerinde yürütülmekte olan İsteğe Bağlı Resmi Kurumlar Staj Programlarına son üç yıl içerisinde ALKÜ İşletme Fakültesi’nden katılan öğrenci sayısı yaklaşık 800'e ulaştı. Bu doğrultuda hem şubat hem de yaz döneminde yıllık 250 ila 300 öğrenci (İşletme Fakültesi öğrenci sayısının yaklaşık yüzde 15'i), devlet kurumlarında isteğe bağlı staj yapma, seminer ve sertifika programlarına katılma imkânını yakalamış oldu. Staj başvuru işlemlerini gönüllü olarak koordine eden ALKÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Yıldırım tarafından yapılan açıklamada, "ALKÜ, son iki yıldır olduğu gibi bu yılda da Türkiye’de tüm üniversiteler içerisinde üst üste T.C. Ticaret Bakanlığı Yaz Dönemi Staj Programlarına en çok stajyer öğrenci gönderen üniversite olmuştur. Bu sene Türkiye'de 205 üniversiteden toplamda 506 öğrenci staja kabul edilmiş olup ALKÜ İşletme Fakültesinden ise 102 öğrenci staja kabul edilmiştir. Yani T.C. Ticaret Bakanlığı’nda bu yıl staja kabul edilen her 5 öğrenciden biri ALKÜ İşletme Fakültesi öğrencisidir. İş hayatına atılmanın ilk adımı olan staj programlarının önemi mezun olmadan önce anlaşılırsa kişiler doğru staj yeri seçerek iş hayatına giden süreçte ilk basamağa doğru adım atmış olurlar. Ayrıca bu ve benzeri programların ALKÜ’de yürütülüyor olması üniversite tercih dönemlerinde üniversiteyi bir tercih sebebi olacaktır. ALKÜ, ‘Kökleri mazide hedefleri atide’’ olan yeni kurulmuş bir üniversite olmasına rağmen geleceğe umutla bakan öğrenciler yetiştirmeye devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Türkiye’deki tüm üniversitelerden yapılan başvurular neticesinde kabul edilen başvuruların yüzde 20'sinin ALKÜ öğrencileri olmasının üniversite adına gurur vesilesi olduğunu ifade ederek, üç yıldır gönüllü olarak sürdürdüğü özverili çalışmaları nedeniyle ALKÜ İşletme Fakültesi Staj Koordinatörü Doç. Dr. Oğuz Yıldırım'a teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2019, 22:04