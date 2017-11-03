5 muvazzaf asker gözaltına alındı

TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ / PDY 'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 5 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Tokat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü. Zanlıların, örgütün mahrem asker imamları ile 15 Temmuz darbe girişimi sonrası da görüşmeyi sürdürdükleri, ankesörlü telefonla görüşme sağladıkları iddia edildi.

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