Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Chatwatch uygulamasıyla WhatsApp'ta istediğinizi takip Edebileceksiniz!
Chatwatch uygulamasıyla WhatsApp'ta istediğinizi takip...
Kahvenin Bilinmeyen Faydaları Ortaya Çıktı: Atardamarları Temizliyor...
Kahvenin Bilinmeyen Faydaları Ortaya Çıktı:...
Bahar temizliği yapanlara uyarı
Bahar temizliği yapanlara uyarı
Doktordan hacamat uyarısı
Doktordan hacamat uyarısı

5 metrelik istinat duvarından düşen inek vinçle kurtarıldı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 5 metrelik istinat duvarından tarlaya düşerek çamurlu toprağa saplanan inek, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu vinçle kurtarıldı

5 metrelik istinat duvarından düşen inek vinçle kurtarıldı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 5 metrelik istinat duvarından tarlaya düşerek çamurlu toprağa saplanan inek, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu vinçle kurtarıldı

31 Mart 2018 Cumartesi 23:38
5 metrelik istinat duvarından düşen inek vinçle kurtarıldı
banner404


OLAY saat 20.00 sularında Körfez Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi Yiğit Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Esen’e ait inek gezdiği esnada yol kenarında bulunan 5 metrelik istinat duvarından aşağı düşerek çamurlu toprağa saplandı. İneğin düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşlar ile birlikte ineği yukarı çıkarmak istese de başarılı olamadı. 


İtfaiye ekipleri daha sonra merkezden vinç çağırdı. Olay yerine gelen vince bağlanan inek, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda düştüğü yerden yukarı vinçle çekilerek çıkarıldı. İneğin düştüğü duvarın etrafında gerekli önlemler alınmadığın belirten mahalle sakinleri, yapılan korkulukların yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Daha önce de defalarca araçların aynı yere uçtuğunu ifade eden mahalleli yetkililerden istinat duvarını çözüm bulmasını istedi. 

Düştüğü yerden itfaiye ekiplerince kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
KocaeliKörfez İlçesiIstinat Duvarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı! Yaralılar var
İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı! Yaralılar var
112 acil çağrılarda tek numara olacak!
112 acil çağrılarda tek numara olacak!
Kocasını uyurken tüfekle başından vurdu! İşte istenen ceza…
Kocasını uyurken tüfekle başından vurdu! İşte istenen ceza…

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim