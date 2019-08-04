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5 kişinin yanarak öldüğü otobüs yangınında 2 şoför tutuklandı

Balıkesir-Edremit kara yolunda biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği otobüs yangınıyla ilgili gözaltına alınan iki şoför, tutuklandı.

GÜNDEM 03.08.2019, 19:36 Melike Temir
5 kişinin yanarak öldüğü otobüs yangınında 2 şoför tutuklandı
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BALIKESİR- Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisindeki yolcu otobüsünde, biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü ile ikinci şoför, tutuklandı. Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde dün çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan araç sürücüsü N.D. (48) ve ikinci şoför H.H'nin (41) jandarma karakolundaki işlemleri tamamlandı. N.D. ve H.H. jandarma ekiplerince İvrindi Adliyesine sevk edildi. İki şoför çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan olayda yaralananların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yangında 1'i çocuk 5 kişi yaşamını yitirmişti. 15 yolcunun yaralandığı yangında otobüsün şoförü N.D. ile ikinci şoför H.H. gözaltına alınmıştı.

#Otobüs yangını #2 şoför #Edremit #Balıkesir #otobüs
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