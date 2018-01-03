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5 kişilik aile kombiden sızan gazdan zehirlendiV

Ankara Keçiören'de kombiden sızan gazdan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

5 kişilik aile kombiden sızan gazdan zehirlendiV

Ankara Keçiören'de kombiden sızan gazdan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

03 Ocak 2018 Çarşamba 07:38
5 kişilik aile kombiden sızan gazdan zehirlendiV
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ANKARA'NIN Keçiören ilçesinde kombiden sızan  karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İncirli Mahallesi Yeşilay Sokağı'nda bir evde  yaşayan Nevin T. ve Ali T. ile torunları Sinan Y, Oğuzhan Y. ve Nevin Y, gece  yarısı rahatsızlanarak 112 Acil Servis görevlilerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ilk yardım ve polis ekipleri evde yaşayanları baygın  buldu. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 5 kişi, ilk  müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma  Hastanesine götürüldü.

Bu arada, Başkent Doğalgaz ekipleri yaptıkları ilk incelemede kombiden  karbonmonoksit gazı sızıntısı yaşandığını, evde bulunan bir muhabbet kuşunun da  telef olduğunu tespit etti.

Ekipler binada oturan diğer kişileri de uyandırarak tüm dairelerde  karbonmonoksit gazı ölçümü yaptı.

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