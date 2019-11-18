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5 bin ton sipariş var! Ekonomiye merhem olacak, gramı 6,5 milyon TL

3. Tarım Şûrası'nda Akdeniz'de sayısı artan ve zehri çok kıymetli olan balon balığının ekonomiye kazandırılması için önemli kararlar alınacak. Bir Kuzey Amerika ülkesinden 5 bin ton balon balığına ilaç endüstrisinde kullanılmak üzere talep geldi. Gramı 6,5 milyon TL'yi bulan balon balığının zehri ekonomiye merhem olacak.

GÜNDEM 18.11.2019, 13:54
5 bin ton sipariş var! Ekonomiye merhem olacak, gramı 6,5 milyon TL
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TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, 15 yıl aradan sonra toplanacak Tarım Şûrası için "Fikrini paylaş" mesajına 23 bin dönüş oldu. Sürdürülebilir, katma değeri yüksek yeni politikalar oluşturmak için; 21 çalışma grubu, binlerce saat süren toplantılarda bu görüşleri değerlendirdi. Şûrada; son dönemde özellikle Akdeniz'de sayısı artan ve zehri çok kıymetli olan balon balığının ekonomiye kazandırılması için önemli kararlar alınacak. Son dönemde özellikle Akdeniz sahil şeridinde sayısı artan balon balığı, zehirli bir tür olması sebebiyle denizlerimizdeki diğer balık türleri için önemli bir tehdit oluşturuyor. Bununla birlikte balon balığı derisi yeni bir kanser ilacının üretiminde kullanılıyor. Bir Kuzey Amerika ülkesinden 5 bin ton balon balığına ilaç endüstrisinde kullanılmak üzere talep geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı bu noktadan yola çıkarak, sahillerimizi tehdit eden balon balığının ihracatına başlıyor. Bu şekilde balon balığının tehdit değil, kanser hastaları için çare olması hedefleniyor. Böylece istilacı bir tür fırsata dönüştürülerek ekonomiye katkı sağlanması amaçlanıyor.

3. TARIM ŞÛRASI'NIN ÖNEMLİ KONULARINDAN BİRİSİ

Kanser ilacı olarak balon balığının ekonomiye kazandırılması fikri, Mayıs ayında ilk adımı atılan 3. Tarım Şûrası'nda ele alınan binlerce önemli konudan birisi. Temelde çiftçileri, akademisyenleri, sivil toplum kuruluşu ve kamu kuruşlarını bir araya getirerek tarım ve ormancılık alanında çözüm getiren önerilerin ele alındığı bir platform olarak kurulan tarım şûrası 15 yıl aradan sonra yeniden start aldı. 18-21 Kasım tarihlerinde toplanacak şûra, 6 aylık çalışmasını sonlandırıp kamuoyu ile paylaşacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şûra öncesi ekonomi basını ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Amaçlarının daha fazla etkileşim kurarak tüm paydaşların ortak aklı ile gelecek 5 yılın planını hazırlamak olduğunu ifade eden Pakdemirli "25 yılın politikalarını da bu katılımcı yaklaşım şekillendirecek. Sürdürülebilir tarım politikası, katma değeri yüksek hasıla, üretici ve tüketiciyi koruyan politikalar geliştirerek tarım politikamızı şekillendireceğiz" diye konuştu.

DÜNYANIN 7. BÜYÜK TARIM ÜLKESİYİZ

Türkiye'nin tarım hasılası ile dünyanın 7. Avrupa'nın ise Fransa'dan sonra ikinci büyük üreticisi olduğunu hatırlatan Pakdemirli "Bugün sadece iyi olmak yetmez. Çok daha iyi olmak zorundayız. Ortak akılla üretilecek fikirlerin odağında kırsal kalkınma var. Yani tarımsal ve hayvansal üretimin artırılması, katma değerinin yükseltilmesi, gıda güvenliği, sürdürülebilir politikalar, üreticiyi koruyan ve tüketiciyi kollayan bir anlayış. Bunun için her kesim ile görüşüyoruz. Çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Sırada bunların hayata geçirilmesi var" diye konuştu.

ŞÛRADA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Pakdemirli şûra sırasında ele alınan bazı konu başlıkları şöyle sıraladı:

- Sıfır kilometre yaklaşım: Üretici, ürünleri bulunduğu yerde tüketim zincirine dâhil edebilmeli. Ayşe Nine evinin bahçesinde yetiştirdiği marulu, bu yaklaşım ile bir sokak öndeki markette satabilecek. Hem üretici kazansın hem de tüketici uygun fiyata gıdaya ulaşsın.

- Kadın çiftçi kümelenmesi: Berrin Yetkin'in hayata geçirdiği ve 7 üyeli kooperatif, şimdi 107 üyeye ulaştı. Şekerpancarı, hayvancılık, pekmez üretip satıyor. Geçen yıl üyelerine 60 bin lira kar dağıttı. Bu tür kümelenmeler teşvik edilecek.

- Tarlada maksimum verim: Çiftçiler yakından izlenecek ve ürün konusunda teşvik alacak. Bakanlıkla ortak hareket eden çiftçiler desteklerler ve maksimum verim konusunda özendirilecek. Böylece Tarım üründe hasıla yüzde 20-30 arasında artırılacak.

- Elektrikli traktör devrimi: Yerli elektrikli traktörler yakın zamanda tarlada işbaşı yapacak. Maliyetleri patlamalı traktörlere yakın elektrikli modeller 10 liralık yakıtla günü tamamlayacak. Böylece üretim maliyetleri ciddi oranda düşerek gıda enflasyonuna olumlu katkı yapacak.

- Yeşil doğaya kırmızı tanklı güç: Yangınla mücadelede yeni bir aktör devreye giriyor. Uçakların yerine helikopter sayısı artacak karadan da zırhlı araçlar yangına müdahale edecek. Oksijen dolu araçlar uzun süre görev alacak, dozer ve yangın söndürme işlevi olan orman tankları ile yangınlara müdahale edilecek.

- Gıda enflasyonu ile topyekûn mücadele: Ticaret Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı ile iş birliğine giderek gıda enflasyonu kontrol altına alınacak. Hal Kanunu, depoculuk, tohum, gübre konularında çalışmalar hızlanacak. Tedarik zinciri düzenlenecek.

BİR GRAMI 6,5 MİLYON TL

Çukurova Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre; ilaç sanayisinde kullanılan ve balon balıklarında mevcut "Tetrodotoksin" adlı zehrin 1 gramı, 1 milyon euroyu (yaklaşık 6,5 milyon TL) buluyor. Balon balıklarının derisinde, kas yapısında, iç organlarında, karaciğerlerinde yer alan, kanser tedavisinde kullanılan bu zehir, Bakanlık tarafından yapılacak çalışmalarla ülkemiz için ciddi gelir kapısı olacak.

21 ÇALIŞMA GRUBU 200 TOPLANTI YAPTI

3. Tarım Şûrası tüm kesimleri ortak akıl platformuna davet etmek için tüm iletişim araçlarını kullandı. Sisteme kayıtlı tüm çiftçilere mesaj göndererek öneri ve taleplerini istedi. Tam 2 milyon kişiye ulaşıldı. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da çağrıya cevap verdi. 6 aylık süreçte, 81 ilde, 200'ün üzerinde toplantıya 7000 paydaş katıldı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin çağrısıyla başlatılan sürece 23 bin kişi görüşlerini bildirdi. Paylaşılan fikirlerin yüzde 40'ı halktan, \ yüzde 30'u çiftçiden, geri kalan \yüzde 30 fikir ise ekosistemden geldi. Şura Genel Sekreterliğine ulaştırılan görüşlerin takibi anlık olarak yapılarak çalışma gruplarına iletildi. Çalışma belgelerinin hazırlanması aşamasında bu görüşler grup toplantılarında değerlendirilen 21 çalışma grubunda yaklaşık 2.000'e yakın katılımcıyla toplantılar gerçekleştiriyor.

ISPANAK EN GÜVENLİ GIDA

Zehirli otların karışması sonucu ıspanak tüketen birçok insan hastanelerde tedavi gördü. Bakan Pakdemirli, rutin olarak hal ve pazarlardan sürekli numunelerin alındığını ve ıspanak konusunda çok sıkı denetim yapıldığını kaydetti. Pakdemirli "Şu anda en güvenilir gıda ıspanak kimse endişe etmesin" dedi.

#sipariş #EKONOMİ #3. Tarım Şûrası
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