49 il ve KKTC'de astsubaylara operasyon! 223 kişi...
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 49 il ve KKTC'de başlatılan operasyonda muvazzaf 223 astsubay için gözaltı kararı verildi
GÜNDEM 14.09.2019, 09:10
49 il ve KKTC'de dev operasyon. TRT Haberin haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün gizli yapılanması bir bir deşifre ediliyor.Ankesörlü telefon soruşturması da derinleştiriliyor.Bu kapsamda, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın yürüttüğü soruşturmada, 223 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüpheli astsubayların 100'ü Kara Kuvvetleri, 41'i Hava Kuvvetleri, 32'si Deniz Kuvvetleri, 46'sı Jandarma ve 4'ü Sahil Güvenlik Komutanlığında çalışıyor.İstanbul merkezli operasyon 49 farklı il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eş zamanlı olarak yapılıyor.
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