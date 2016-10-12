47 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, başta terör örgütü DEAŞ olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı 50'nci gününde devam ediyor.

Harekat kapsamında dün yaşanan çatışmalarda 19 terör örgütü DEAŞ üyesi öldürüldü, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı unsurlardan 8 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı.

Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla belirlenen DEAŞ'a ait 77 hedef, obüs, çok namlulu roketatar ve tank atışlarıyla imha edildi.

Koalisyon güçlerince Kafrah, Duvaybık, Wakah ve Arşak'ta belirlenen DEAŞ unsurlarına yönelik 9 hava harekatıyla 28 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca bir araç ve 3 bina imha edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarca İhtimalat ve Duvaybik’te bulunan 6 hedefe 6 bomba atıldı. Terör örgütü DEAŞ'ın komuta ve kontrol merkezi olarak kullandığı binayla 4 savunma mevzisi ve keskin nişancı mevzisi imha edildi.

Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri, dün 13 el yapımı patlayıcıyı imha etti. Böylece harekatın başından itibaren imha edilen mayın sayısı 28, el yapımı patlayıcı sayısı bin 36 oldu.

Muhalif unsurlarca, kontrolü sağlanan toplam bin 100 kilometrekare alanın güvenliğini artırıcı önlemler alınmaya devam ediyor.



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