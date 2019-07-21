450 metre yükseklikteki cam terasa ziyaretçi ilgisi

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 450 metre yükseklikte inşa edilen cam teras, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

450 metre yükseklikteki cam terasa ziyaretçi ilgisi
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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Çatak Kanyonu üzerine  inşa edilen cam teras, yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yerlerinden biri  oldu. 
 
Küre Dağları Milli Parkı içinde yer alan kanyondaki cam terası ziyaret  eden tatilcilerin çoğu, yüksekliği nedeniyle terasa çıkarken tedirginlik  yaşıyor.
Yaklaşık 450 metre yüksekteki cam terasta kanyonun 7 kilometrelik  bölümüyle Devrekani Çayı'nı izlemek mümkün oluyor.
 

 
Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken cam terastan manzarayı  izleyenlerden Ersin Bütün, AA muhabirine İstanbul'dan geldiğini, cam terasa ilk  defa çıktığını söyledi. Bütün, "Manzara çok güzel, herkesin gelmesini tavsiye  ederim." dedi.
 
Mehmet Bütün ise cam terasa çıkarken biraz korktuğunu ancak manzaranın  çok güzel olduğunu vurguladı.
 

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