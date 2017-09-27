45 yıldır gecelerinin aydınlanmasını bekliyorlar

GAZ lambası, mum ve lüksle aydınlatılan evlerde buzdolabı, televizyon ve çamaşır makinesi kullanılamazken, öğrenciler ise mum ışığında ders çalışıyor.

Kayadibi Mahallesi Gökbent mevkisinde yerleşim yerine 2 kilometre uzaklıktaki 3 hanenin sakinleri, evlerine elektrik verileceği günü bekliyor. Geceleri karanlıkta kalan evler, gaz lambası, mum ve lüksle aydınlatılırken, buzdolabı, televizyon ve çamaşır makinesi elektrikli ev aletleri kullanılamıyor. Çiftçilikle geçimleri sağlayan vatandaşlar zor şartlarda yaşamını sürdürürken, mum ışığında ders çalışan öğrenciler ödevlerini bir sonraki güne yetiştirmeye çalışıyor. Evlerinde elektrik tesisatı olmasına karşın, Aydın, Denizli, Muğla (ADM) Elektrik Dağıtım Şirketinin 2 kilometre mesafedeki yerleşim yerinden evlerine dağıtım sistemi kurmadığını öne süren vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor.

Ev sahiplerinden 76 yaşındaki Sabri Göksan elektrik için ilk başvuruyu 1972 yılında yaptıklarını kaydetti. Evlerinin arazisi orman sınırları içinde kaldığı için elektrik verilmediğini anlatan Göksan, daha sonra arazilerinin 2B’ye (orman vasfını yitirmiş arazi) çıkarıldığını 2015 yılında ise tapularını aldıklarını, farklı dönemlerde Cumhurbaşkanlığı makamına kadar dilekçeli müracaatlarda bulunduğunu, ancak tapu olmaması gerekçe gösterilerek başvuruların geri çevrildiğini söyledi. Göksan, “Artık tapumuz var. Ama elektrik yine yok. Gaz lambası, mum, lüks ve çıra ile yaşıyoruz. 21’inci yüzyılda dağa, bayıra elektrik götürülürken bize hala elektrik gelmedi. Televizyon ve buzdolabı çalıştıramıyoruz. Her şeyden bihaber yaşıyoruz” dedi.

Göksan’ın oğlu 32 yaşındaki Sabri Göksan ise, ADM Elektrik Dağıtım Şirketi'nin evlerine elektrik tesisatı çekmek için 45 bin lira para istediğini öne sürdü. Çiftçilikle geçindiklerini anlatan Göksan, “Bu parayı bulmamız mümkün değil. Devletimiz her yere elektrik götürürken bizi karanlıkta bıraktı. Bir an önce elektrik bekliyoruz. Evimizde su var. Parasını ödüyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir görevli eve gelmiş fatura kesmek için elektrik sayacı arıyor" diye konuştu.

Ev sahiplerinden Hasibe Durduran da, buzdolabı olmadığı için yaz gününde soğuk su içemediklerini, yaptıkları yemekleri saklamakta zorluk çektiklerini, her öğün yemek hazırlamak için çaba gösterdiklerini bildirdi.

Mum ışığında ödev yapan Kayadibi Şehit Er Feruz Zorlu Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Safinur Göksan, elektrik olmadığı için derslerini gün ışığında tamamlamaya çalıştığını söyledi. Akşama kalınca mum ışığında ödev yapmakta zorlandığı belirten Göksan, ailesiyle birlikte elektrik beklediklerini kaydetti.

ADM Elektrik Dağıtım Şirketinden Açıklama

Konuya ilişkin ADM Elektrik Dağıtım Şirketi'nde yazılı açıklama yapıldı. Elektrik dağıtım sistemine ilişkin yapılacak yatırımlarım denetimine tabi olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yasal düzenlemelere göre bu tür alanlara kamu kaynakları kullanarak gerçekleştirilecek yatırımlar için en az 5 kullanıcının ikamet etmesi ve bağlantı talebi ile müracaatta bulunması gerekmektedir. Bölgede yönetmelikte belirtilen sayıda kullanıcı bulunmamakta olup, bu alan mevcut elektrik sistemine takriben 2 kilometre uzaklıkta ve yerleşim yeri dışındadır. Bu nedenle yalnızca sınırlı sayıdaki hanenin ihtiyacının karşılanması için kapsamlı bir elektrik dağıtım tesisi ve trafo inşası gerekmektedir. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması hususu gözetilerek oluşturulduğu bilinen söz konusu yasal sınırlamalar nedeniyle bu tesislerin yapımı mümkün olmamıştır.”