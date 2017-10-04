Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104639
ALTIN
146.422
DOLAR
3.5697
STERLİN
4.7381
EURO
4.1969
Tiroid hastalarına ağız içinden izsiz ameliyat!
Tiroid hastalarına ağız içinden izsiz...
04 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
04 Ekim 2017 Yeni Alanya...
04 Ekim 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
4 Ekim Günlük Burç Yorumu
banner468

45 kaçak göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 45 kaçak göçmen yakalandı

45 kaçak göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 45 kaçak göçmen yakalandı

04 Ekim 2017 Çarşamba 12:56
45 kaçak göçmen yakalandı
banner404

SAHİL Güvenlik Komutanlığı tarafından Aydın’ın Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğunun belirlenmesi üzerine ekipler çalışma başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na Bağlı ekipler kaçak botta yer alan 17’si çocuk 45 kaçak göçmeni yakaladı.
Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen 22 Suriyeli, 18 Afganistan, 2 Somali, 2 Angola ve 1 Kongo uyruklu, 15 erkek, 13 kadın ve 17’si çocuk toplam 45 göçmen yakalanarak, işlemlerinin yapılması için Aydın Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Sahil GüvenlikAydınGöçmenKaçak Göçmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soğuk kendini gösterdi, hava sıcaklığı gece eksi 5’e düştü
Soğuk kendini gösterdi, hava sıcaklığı gece eksi 5’e düştü
Düğünde PKK şarkısı çalan 2 solist gözaltına alındı
Düğünde PKK şarkısı çalan 2 solist gözaltına alındı
Yangın söndürme tüpünde kokain sevkiyatı
Yangın söndürme tüpünde kokain sevkiyatı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim