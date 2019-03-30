43 milletvekili hakkında dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle 83 fezleke

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli'nin aralarında olduğu 43 milletvekilli hakkında dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle hazırlanan 83 fezleke, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonuna gönderildi. Gazete Duvar'ın haberine göre dokunulmazlığının kaldırılması istenenler listesinde HDP'li 38 milletvekili bulunurken AK Parti Kastamonu Milletvekili Hulusi Şentürk de yer aldı.

Hakkında fezleke düzenlenen milletvekilleri ve fezleke sayıları şöyle:

HDP:

Ömer Öcalan (3), Hüseyin Kaçmaz (1), Mehmet Rüştü Tiryaki (2), Musa Farisoğulları (5), Murat Sarısaç (1), Mensur Işık (1), Mahmut Toğrul (2), Nuran İmir (1), Tayip Temel (1), Tuma Çelik (2), Semra Güzel (5), Abudullah Koç (1), Berdan Öztürk (5), Saliha Aydeniz (5), Ayşe Acar Başaran (4), Sait Dede (2), Şevin Coşkun (1), Ayşe Sürücü (4), Remziye Tosun (5), Feleknas Uca (1), İmam Taşçıer (2), Dersim Dağ (5), Meral Danış Beştaş (1), Pero Dündar (1), Erdal Aydemir (2), Pervin Buldan (2), Kemal Bülbül (1), Sezai Temelli (1), Gülistan Kılıç Koçyiğit (1), Serpil Kemalbay (1), Selçuk Mızraklı (2), Bedia Özgökçe Ertan (1), Ebru Günay (1), Hüda Kaya (1), Fatma Kurtulan (1), Dilan Dirayet Taşdemir (1), Nusrettin Maçin (1).

CHP:

Kemal Kılıçdaorğlu (1), Murat Bakan (1), Kamil Okyay Sındır (1).

TİP:

Barış Atay (1).

AK PARTİ:

Hulusi Şentürk (1).