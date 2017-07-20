42 yaşındaki kadına 1 TL dayağı

Tartışma sırasında S.C.’nin tokat attığı iddia edilen Meryem C., yere düşerek bayıldı. Çevrede bulunanların haber vermesi ile gelen 112 sağlık ekipleri, Meryem C.’yi ilk müdahalesini yaparak Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. S.C., olayın ardından karakola giderken, Meryem C. deÿtedavisinden sonra karakola gidip şikayetçi oldu. Soruşturma sürdürülüyor.

OLAY , Müftü Mahallesi’ndeki katlı otoparkta meydana geldi. Meryem M., oğlu ile birlikte otoparktaki tuvalete girdi. Meryem M., çıkışta 1 TL ücret ödedi. Tuvalet görevlisi 42 yaşındaki S.C., kadından oğlu için de 1 TL vermesini istedi. Çocuktan ücret alınmasına karşı çıkan Meryem C. ile görevli tartışmaya başladı.

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