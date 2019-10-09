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4 terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

GÜNDEM 09.10.2019, 18:31
4 terörist etkisiz hale getirildi
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İÇİŞLERİ Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik  operasyonları kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında,  İl Jandarma  Komutanlığınca operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 terörist silahlarıyla  birlikte etkisiz hale getirildi.
Van kırsalında  dün ve bugün devam eden operasyonda etkisiz hale  getirilen terörist sayısı  6'ya yükseldi.
 
Ayrıca Tunceli'de  iki ayrı noktada tespit edilen yer altı deposunda  toplam 27 kalaşnikof piyade tüfeği,  8 bin 357 Kalaşnikof fişeği, 43 kalaşnikof  şarjörü,  8 el bombası,  32 roketatar sevk fişeği, bir anti-personel roketatar  mühimmatı,  48 elektrikli fünye, iki adet saat irtibatlı düzenek ele geçirildi.
 
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
 

#terörist
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