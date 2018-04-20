4 partinin kasası dolacak! İşte partilerin alacağı seçim yardımı

ERKEN seçim kararı, siyasi partilere ilave Hazine yardımı yapılmasının da önünü açtı. Ocak ayında 274 milyon lira tutarında Hazine yardımı alan AK Parti, CHP, MHP ve HDP'ye 548 milyon lira daha ödenecek. Böylece 4 partiye bu yıl ödenen toplam Hazine yardımı, 822 milyon lira olacak.

4 PARTİYE 548 MİLYON

4 siyasi parti, 548 milyon lira tutarında ilave Hazine yardımı alacak.

Hazine yardımı ödemesi, seçimlerin 24 Haziran'da yapılması kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yapılacak.

Yasalara göre, siyasi partilere, son seçimde aldıkları oy oranına göre her yıl Hazine yardımı ödemesi yapılıyor.

Hazine yardımı miktarı, bütçe gelirlerinin beş binde ikisi oranında belirleniyor.

Hazine yardımı, genel seçim yapılan yıllarda üç kat, yerel seçim yapılan yıllarda ise iki kat olarak ödeniyor.

AK PARTİ 278 MİLYON, CHP 142 MİLYON ALACAK

Bu yılın ocak ayında AK Parti'ye 139 milyon lira, CHP'ye 71 milyon lira, MHP'ye 33,5 milyar lira ve HDP'ye 30 milyon lira Hazine yardımı ödemesi yapıldı.

Ancak erken seçim kararı alınınca 4 siyasi partiye ocak ayında aldıkları tutarın iki katı kadar daha ödeme yapılmasının önü açıldı.

Seçim kararının yürürlüğe girmesinin ardından AK Parti 278 milyon lira, CHP 142 milyon lira, MHP 67 milyon lira ve HDP de 60 milyon lira daha Hazine yardımı alacak.

Böylece 4 partiye bu yıl ödenen toplam Hazine yardımı, 822 milyon lira olacak.