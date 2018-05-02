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4 parti anlaştı: İsim için iki iddia

Partilerin ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kurulu’na sunacağı son tarih olan 6 Mayıs’a az bir süre kala CHP, İYİ Parti, SP ve DP’nin oluşturacağı ittifak için prensipte anlaşma sağlanırken, detaylar üzerinde son görüşmeler de tamamlanıyor. İttifak ismi için 'demokrasi' veya 'huzur' isimleri öne çıkmış durumda. 4 partinin kurduğu ittifak protokolü yarın 15.00'te genel başkanlar tarafından açıklanacak.

4 parti anlaştı: İsim için iki iddia

Partilerin ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kurulu’na sunacağı son tarih olan 6 Mayıs’a az bir süre kala CHP, İYİ Parti, SP ve DP’nin oluşturacağı ittifak için prensipte anlaşma sağlanırken, detaylar üzerinde son görüşmeler de tamamlanıyor. İttifak ismi için 'demokrasi' veya 'huzur' isimleri öne çıkmış durumda. 4 partinin kurduğu ittifak protokolü yarın 15.00'te genel başkanlar tarafından açıklanacak.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:24
4 parti anlaştı: İsim için iki iddia
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Henüz imzaların atılmadığı ittifak protokolüne göre, partilerden CHP, İYİ Parti ve SP ilk turda kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaracak.

DP’YE FORMÜL ARANIYOR

Uzlaşmaya göre, dört parti milletvekili seçimlerinde ittifak yapacak. Her parti, kendi milletvekili adaylarını çıkaracak. Ancak bazı kritik yerlerde ittifak içinde yer alan partiler sonuç almak için en güçlü olan partinin adaylarına destek verecek.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre ittifakta CHP, İYİ Parti ve SP kendi kurumsal kimlik ve listeleriyle yer alacak. DP’nin bu ittifakta hangi formülde yer alacağı ise dört partiden yetkililerin oluşturduğu ortak çalışma grubunun son toplantısında karara bağlanacağı belirtiliyor. Kulislere göre DP’den bazı isimlere İYİ Parti listesinden, SP’den bazı isimlere de İYİ Parti ve CHP listesinden yer verilebileceği konuşuluyor.

LİDERLER AÇIKLAYACAK

Dört partinin ortak çalışma grubunun üzerinde çalıştığı ittifak protokolünün bugün liderlere sunulması, ardından da dört parti liderinin düzenleyeceği ortak bir basın toplantısıyla kamuoyuna ilan edilmesi bekleniyor. Bu açıklamanın yarın yapılabileceği de belirtiliyor. Muhalefet ittifakının adına ilişkin çeşitli seçeneklerin gündeme geldiği ancak isimlendirmenin de liderlerin ortak onayı ile olacağı vurgulanıyor.

İSİM İÇİN İKİ İDDİA

İttifak ismi için 'demokrasi' veya 'huzur' isimleri öne çıkmıştı durumda.

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Son Güncelleme: 02.05.2018 07:28
Anahtar Kelimeler:
CHPİYİ PartiSPMuhalefetMuhalefet Ittifakı
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