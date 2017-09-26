Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
103929
ALTIN
147.321
DOLAR
3.5490
STERLİN
4.7666
EURO
4.1819
27 Eylül 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
27 Eylül 2017 Yeni Alanya...
27 Eylül 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
27 Eylül Günlük Burç Yorumu
Uzmanlar açıkladı: İç çamaşırı giymemek yararlı mı zararlı mı?
İç çamaşırı giymemek yararlı mı...
banner468

4 numaralı polisin bulunması için dosya Adli Tıp'a gönderildi

ABD vatandaşı Tracey Lynn Brown'un, 2013'te Atatürk Havalimanı'nda tartışma yaşadığı polisler tarafından etkisiz hale getirilmek istenirken yaşamını yitirmesine davada ek bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Raporda 5 polis ölen kadının bel, boyun ve sırt bölgesine ne kadar süreyle baskı yaptığı belirtildi. Mahkeme, maktulün sırt ve boyun bölgesine bası uygulayan 4 numaralı polisin kimliğinin kesin tespiti için dosyayı Adli Tıp Kurumu'na gönderdi

4 numaralı polisin bulunması için dosya Adli Tıp'a gönderildi

ABD vatandaşı Tracey Lynn Brown'un, 2013'te Atatürk Havalimanı'nda tartışma yaşadığı polisler tarafından etkisiz hale getirilmek istenirken yaşamını yitirmesine davada ek bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Raporda 5 polis ölen kadının bel, boyun ve sırt bölgesine ne kadar süreyle baskı yaptığı belirtildi. Mahkeme, maktulün sırt ve boyun bölgesine bası uygulayan 4 numaralı polisin kimliğinin kesin tespiti için dosyayı Adli Tıp Kurumu'na gönderdi

26 Eylül 2017 Salı 16:54
4 numaralı polisin bulunması için dosya Adli Tıp'a gönderildi
banner404

ABD vatandaşı Tracey Lynn Brown'un, 2013'te transit  yolcu olarak bulunduğu Atatürk Havalimanı'nda tartışma yaşadığı polisler  tarafından etkisiz hale getirilmek istenirken nefessiz kalarak yaşamını  yitirmesine ilişkin 12 polis ile bir doktorun yargılanmasına devam edildi. 
 Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar katılmazken,  avukatlar hazır bulundu.  Mahkeme Heyeti Başkanı Güler Kurt, sanık polislerden M.K'nin 9  Eylül'de yaşamını yitirdiğinin bildirildiğini söyledi. M.K'nin kalp krizi sonucu  Amasya'da vefat ettiği belirtildi. Kurt, emekli emniyet müdürü, CD inceleme uzmanı Necati Erdem'in,  olayla ilgili fotoğraf ve video görüntülerin yer aldığı DVD'yi incelediğini ve 18  Eylül 2017 tarihli raporunu mahkemeye gönderdiğini ifade etti.

17 DAKİKA SÜRDÜ

 Erdem'in raporunda, polis memurları tarafından maktulün sırt ve boyun  bölgesine uygulanan baskıların yer aldığı görüntülerin olduğu, 5 Nisan 2013'te  saat 00.06.23'te polis memurlarının Brown'u yere yatırmaya çalıştıkları  anlatıldı.    Raporda, 1 numaralı polisin Brown'un sırt bölgesine diziyle baskı  uyguladığı, 2 numaralı polisin de maktulün sağ koluna ve bel bölgesine diziyle  baskı yaptığı, 1 numaralı polisin sonrasında maktulün üzerinden kalkarak 3  numaralı polisle yer değiştirdiği, bu polisin de kadının sırt bölgesine diziyle  bastırdığı, 3 numaralı polis memurunun maktulün üzerinden kalkarak 4 numaralı  polisle yer değiştirdiği kaydedildi.

  Brown'un önce sırt bölgesine sonrasında da hem sırt hem de boyun  bölgesine diziyle baskı uygulayan 4 numaralı polisin maktulün boyun bölgesine  uyguladığı baskının 00.12.21'de başlayıp 00.14.43'te sona erdiği belirtilen  raporda, 00.20.15'te de maktulün üzerinden kalkarak 5 numaralı polisle yer  değiştirdiği, bu polisin de kadının sırt bölgesine diziyle baskı yaptığı ve  00.23.49'da kadının üzerinden kalktığı anlatıldı. Raporda, incelenen görüntülerde 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı polislerin  maktulün bel, boyun ve sırt bölgesine baskı yaptıkları, 25 Nisan 2016 tarihli  raporda ise bu polisler arasında 4 numaralı olanın dosyada fotoğrafı bulunmaması  nedeniyle kimliğinin tespit edilemediğinin belirtildiği aktarıldı.

4 NUMARALI POLİS TESPİT EDİLECEK

 Raporda, fotoğraflar üzerinde yapılan inceleme de 4 numaralı polisin  M.E.Ö. ile benzer olduğu ifade edilerek, olay sonrasında kaydedilen  görüntülerdeki şahıs ile dosya sanığının kuvvetle mümkün derecede aynı kişi  olabileceği kaydedildi.    Duruşmada, avukatlar ek bilirkişi raporuna ilişkin beyanda bulunmak  için süre istedi.  Mahkeme, dosyanın Adli Tıp Kurumu Grafoloji ve İhtisas Dairesi'ne  gönderilerek, 25 Nisan 2016 tarihli rapor ile 18 Eylül 2017 tarihli ek bilirkişi  raporunda 4 numaralı sanık olarak belirtilen ve maktulün sırt ve boyun bölgesine  bası uygulayan kişinin dosya sanığı M.E.Ö. olup olmadığının kesin tespiti  konusunda rapor hazırlanmasına karar verdi.  Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Atatürk  Havalimanı Pasaport Kontrol Büro Amirliği'nde görevli 12 polis memurunun "zor  kullanma yetkisini aşarak kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan  12'şer yıldan 16'şar yıla, doktorun da "görevi kötüye kullanma" suçundan 2 yıldan  6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ABDTracey Lynn BrownAtatürk Havalimanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hükümet, sınırı kapatmayacağına dair sinyaller vermeye başladı bile
Hükümet, sınırı kapatmayacağına dair sinyaller vermeye başladı bile
‘Hain kardeşler’ hendeğe gömülmüş
‘Hain kardeşler’ hendeğe gömülmüş
ABD Dışişleri'nden Erdoğan yorumu gelmedi
ABD Dışişleri'nden Erdoğan yorumu gelmedi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim