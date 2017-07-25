4'ncü kattan düşen genç kız öldü

OLAY, saat 01.10 sıralarında Kirişçi Mahallesi Şehit Zafer Ak Caddesi üzerinde bulunan bir apartın 4'üncü katında meydana geldi. Üniversite sınavlarına hazırlanan Rüveyda Sacıkara, kaldığı apartın penceresinde dengesini yetirince beton zemine düştü. Sacıkara'nın düştüğünü görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sevk edilen sağlık ekibi yapılan müdahale sonrası Sacıkara'nın öldüğünü tespit etti. Olayı duyup gelen Sacıkara'nın yakınları sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin ardından Sacıkara'nın cesedi Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğunu araştırmaya başladı.
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