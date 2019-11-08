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4 kardeşin arkadaşı harekete geçti! Vasiyeti yerine getirilecek

Fatih'te siyanür içip intihar eden 4 kardeşin arkadaşı olan Serpil Alkan, Adli Tıp Kurumu'na başvurarak cenazelerin defin işlemlerini talep etti. Alkan, 4 kardeşten Kamuran Yetişkin'in kendisine "Bizim başımıza bir şey gelirse, bizim hakkımızı koruyacağına eminim" diyerek vasiyette bulunduğunu da söyledi.

GÜNDEM 08.11.2019, 14:16
4 kardeşin arkadaşı harekete geçti! Vasiyeti yerine getirilecek
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FATİH'TE 4 kardeşin evlerinde ölü bulunmasının ardından ailenin yakın arkadaşı Serpil Alkan, Adli Tıp Kurumu'na başvurarak cenazelerin, defin işlemleri için kendisine verilmesini talep etti. Alkan, 4 kardeşten Kamuran Yetişkin'in kendisine vasiyette bulunduğunu söyledi. Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir dairede ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki cesetleri üzerinde inceleme sürüyor.

Ailenin yakın arkadaşı Serpil Alkan da avukatıyla beraber Adli Tıp Kurumuna geldi. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Alkan, cenazeleri teslim almak için önce savcılığa başvurduğunu söyledi. Alkan, sonrasında da defin işlemlerini yapabilmek için Adli Tıp Kurumuna dilekçe vererek cenazelerin kendisine teslim edilmesini istediğini belirtti.

KAMURAN YETİŞKİN'İN VASİYETİ

Oya Yetişkin'in kendisinin 35 yıllık arkadaşı olduğunu anlatan Alkan, diğer kardeşlerden Kamuran Yetişkin'in de kendisine vasiyette bulunduğunu ifade etti.Alkan, ailenin ekonomik zorluklar yaşadığını aktararak, "Kamuran bana, 'Bizim başımıza bir şey gelirse, bizim hakkımızı koruyacağına eminim. Sana vasiyette bulunuyorum.' demişti. Savcılığa gittim ve ifade verdim. Adli Tıp Kurumu'na yönlendirildim. Cenazeyi almamı uzatıyorlar. Ben kardeşlerin 35 senelik arkadaşıyım aileden gelip arayan biri yok. Anons ediyorum sizlerin aracılığıyla ama kimse gelmiyor. Teşhis için beni içeri sokarlarsa siyanür içtikleri için maskeyle gireceğim. Benim cenazeyi tespit etmem gerekiyor." şeklinde konuştu.

"CENAZEMİZİN TESLİMİNİ BEKLİYORUZ"

Avukat Aydın Egemen de Adli Tıp Kurumu Başkanlığına cenazelerin teslim edilmesi için verdikleri dilekçenin, öncelikle kayda alınmak istenmediğini öne sürerek, "Beklememizin ardından evrak kayıt numarası verilerek dilekçemiz alındı. Cenazemizin teslimini bekliyoruz. Teslim alıncaya kadar da müvekkilimizle beraber ayrılmayacağız. Burada cenaze nakil ve defin işleri yönetmeliği işliyor. Cenazelerin verilmemesi için hiçbir engel yok ama net bir şekilde verileceği söylenmedi. Müvekkilimin arkadaşı Oya hanım ve kardeşlerin vasiyetinin yerine getirilmesini istiyoruz. Mersin'de de gazeteci arkadaşlar aileye ulaşmaya çalışıyor ama ulaşılamadı. Bu cenaze işi bizim hem dini ve milli inancımıza göre fazla beklemez. Biz cenazemizi bir an önce almak istiyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

5 Kasım'da saat 22.45'te polise, Fatih'te Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi 28/4 numaralı evin sakinlerine ulaşılamadığı ihbarı yapılmıştı.İhbar üzerine eve giden ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri girdiklerinde iç kapıda "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notuyla karşılaşmıştı. Söz konusu notun bulunması üzerine AFAD ekiplerine haber veren polis, evde Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cesedini bulmuştu.İlk incelemede, siyanür zehirlenmesi bulgularına rastlanmıştı.

#fatih #siyanür #İntihar #Serpil Alkan #Vasiyet
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