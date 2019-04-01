4 kadın aday belediye başkanlığı koltuğuna oturacak! İşte o isimler

Kesin olmayan sonuçlara göre, yerel seçimlerde 81 ilin sadece 4'ünde kadın belediye başkanı seçildi.

4 kadın aday belediye başkanlığı koltuğuna oturacak! İşte o isimler
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YEREL seçimlerde 81 ilin sadece 4'ünde kadın belediye başkanı seçildi.

AK PARTİ VE CHP'DEN BİRER İSİM VAR

Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'den Fatma Şahin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve CHP'den Özlem Çerçioğlu Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçildi.

HDP'DEN 2 KADIN ADAY BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURDU

HDP'den ise 2 kadın, belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirken, Berivan Helen Işık Siirt belediye başkanı oldu.

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