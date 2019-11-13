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4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı

Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ve Hazro, Şırnak'ın İdil ile Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesi belediye başkanları, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. 4 ilçeye kayyum görevlendirildi.

GÜNDEM 13.11.2019, 09:00
4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
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DİYARBAKIR'IN Hazro ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Çevik ve Yenişehir ilçesi Belediye Başkanı Belgin Diken görevden uzaklaştırıldı. Her iki ismin yerine de vekaleten aynı ilçelerin kaymakamları kayyum olarak atandı. Ahmet Çevik, hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan devam eden soruşturmaları nedeniyle görevden alındı.Yerine ise vekaleten Hazro Kaymakamı Ali Öner görevlendirildi.

YENİŞEHİR'DE DE KAYMAKAM KAYYUM ATANDI

Yine Diyarbakır ili Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken, hakkında '"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın devam eden soruşturma dosyaları nedeniyle görevden uzaklaştırılırken yerine Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi Yenişehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

TUNCELİ'NİN AKPAZAR BELDE BELEDİYESİNE GÖREVLENDİRME

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Belde Belediye Başkanı Orhan Çelebi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapse çarptırılması ve aynı suçtan hakkında başka bir soruşturma yürütülmesi nedeniyle görevden uzaklaştırılıp yerine Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Belediye Başkanı Orhan Çelebi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapse çarptırılması ve aynı suçtan hakkında başka bir soruşturma yürütülmesi nedeniyle görevden uzaklaştırılıp yerine Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Akpazar Belediye Başkanı Orhan Çelebi hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildiği ayrı aynı suçtan hakkında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada bu nedenle Çelebi'nin görevden uzaklaştırıldığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi: "Çelebi, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında verilen 3 yıl 4 ay hapis cezasına ilişkin mahkumiyet kararı göz önünde bulundurularak Anayasanın 127.maddesi ile 5393 sayılı "Belediye Kanunu"nun 47. maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının 12 Kasım 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46. maddesi kapsamında Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, Akpazar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

ŞIRNAK'TA GÖREVLENDİRME

Şırnak'ta terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan HDP'li İdil Belediye Belediye Başkanı Songül Erden'in yerine Kaymakam Zafer Sağ Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi

#hdp #belediye başkanı #görevden alındı #Diyarbakır #Tunceli #şırnak
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