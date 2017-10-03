4 çocuk annesi kadın sokak ortasında öldürüldü

OLAY,dün akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Tekstil fabrikasında çalışan Arzu Dikal (42), iş dönüşü fabrikanın servis minibüsünden evinin yaklaşık 100 metre uzağında indi. Bu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vuruldu. Tabancadan çıkan 3 kurşunun hedefi olan Arzu Dikal, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan komşuların kanlar içinde bulduğu talihsiz kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arzu Dikal, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Arzu Dikal'ın evli ve 4 çocuk annesi olduğu, eşinin ise alzheimer hastası olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, Dikal'i öldüren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.