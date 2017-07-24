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4 aylık kocasını öldüren çocuk gelinin annesinden korkunç iddia!

İmam nikahıyla 3 aydır birlikte yaşadığı 18 yaşındaki Osman Kalender'i öldüren 16 yaşındaki çocuk gelinin annesi, "Kızımı, Osman'ın tecavüzüne uğradığı için evlendirmek zorunda kalmıştık." dedi

4 aylık kocasını öldüren çocuk gelinin annesinden korkunç iddia!

İmam nikahıyla 3 aydır birlikte yaşadığı 18 yaşındaki Osman Kalender'i öldüren 16 yaşındaki çocuk gelinin annesi, "Kızımı, Osman'ın tecavüzüne uğradığı için evlendirmek zorunda kalmıştık." dedi

24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:41
4 aylık kocasını öldüren çocuk gelinin annesinden korkunç iddia!
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KAHRAMANMARAŞ'IN  Afşin ilçesinde, önceki gün 16 yaşındaki çocuk gelin Tuğçe E.'nin, 18 yaşındaki Osman Kalender'i tabancayla öldürdüğü olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

İddiaya göre Osman Kalender,  Facebook'tan tanıştığı Tuğçe E. ile arkadaşlık yapmaya başladı. Bir süre sonra da kandırıp tecavüz etti. Olayın ortaya çıkması üzerine ailelerinin isteğiyle 2 Nisan'da düğün yapıldı. Dini nikah kıyılan Tuğçe E. yaşadığı duruma tepki göstermeye devam etti.

Çocuk gelin, 1 ay önce eşini terk ederek ailesinin yanına döndü.

AMBULANSI ARADI

Ayrılmak istemeyen Osman Kalender ise Tuğçe E.'yi geri dönmeye ikna etmek istedi. Bunun üzerine ikili önceki gün konuşmak üzere Kalender'in evinde buluştu.

Ancak kısa süre sonra aralarında yeniden tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından yanında getirdiği ruhsatsız tabancayı çıkaran Tuğçe E., Osman Kalender'e 2 el ateş etti.

Ardından 112 Acil Servisi arayarak ambulans isteyen Tuğçe E., olay yerinden kaçtı. Bu arada babasını da aralan Tuğçe E., "Osman'ı öldürdüm" dedi. Eve gelen sağlık ekipleri, Osman Kalender'in cesedini bulunca polisi arayarak durumu bildirdi. Hemen harekete geçen polis ekipleri, çağrı merkezinin aradığı numaranın sinyallerini takip ederek Tuğçe E.'yi yakaladı.

TECAVÜZE UĞRAYINCA EVLENDİRMEK ZORUNDA KALDIK

Tuğçe E.'nin annesi Leyla E., polise verdiği ifadede, "Kızım telaşla eve geldi ve çantasındaki tabancayı çıkarıp göstererek, Osman'ı vurduğunu söyledi. Kendisine ve başkasına zarar vermemesi için tabancayı ve evdeki av tüfeğini bir yakınımın evine bıraktım. Kızımı, Osman'ın tecavüzüne uğradığı için evlendirmek zorunda kalmıştık. Osman, ayrılmalarına rağmen kızımı rahat bırakmadı" dedi.

"BABA BEN OSMANI ÖLDÜRDÜM" DEMİŞ

Baba Keramettin E. ise kızının olaydan sonra kendisini arayarak, "Baba ben Osman'ı öldürdüm" dediğini anlatarak, "Osman'ın kendisine saldırıp işkence yaptığını ve başkalarıyla birlikte olmakla suçladığını, bunun üzerine kendisinin de korkutmak için ateş ettiğini söyledi" diye konuştu.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen çocuk gelin tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşAcil ServisFacebookAFŞİNçocuk Gelin
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