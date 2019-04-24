HAKKARİ'NİN Çukurca ilçesine bağlı Kavuşak Seriberi Üs Bölgesi'ne sızmaya çalışan bir grup PKKlı terörist, hava harekatıyla etkisizhale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün Seriberi Üs Bölgesi'ne bir grup PKK/YPG'li teröristin sızma girişiminde bulunduğu tespit edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen hava harekatında, teröristler etkisiz hale getirildi.
NE OLMUŞTU?
Milli Savunma Bakanlığı, 19 Nisan'da Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında, 4 askerin şehit olduğunu açıklamıştı. Çatışmada 6 asker de yaralanmıştı. Çatışmada şehit düşen piyade erler Erhan Çiyapul, Murat Şahin, Şevket Çetin ve Yener Kırıkçı'nın toprağa verilmişti.
4 askerin şehit olduğu bölgeye sızmaya çalışan teröristler öldürüldü
Son dakika! 4 askerin şehit olduğu Kavuşak Seriberi Üs Bölgesi'ne sızmaya çalışan bir grup terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
HAKKARİ'NİN Çukurca ilçesine bağlı Kavuşak Seriberi Üs Bölgesi'ne sızmaya çalışan bir grup PKKlı terörist, hava harekatıyla etkisizhale getirildi.