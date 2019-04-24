4 askerin şehit olduğu bölgeye sızmaya çalışan teröristler öldürüldü

Son dakika! 4 askerin şehit olduğu Kavuşak Seriberi Üs Bölgesi'ne sızmaya çalışan bir grup terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

4 askerin şehit olduğu bölgeye sızmaya çalışan teröristler öldürüldü
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HAKKARİ'NİN Çukurca ilçesine bağlı Kavuşak Seriberi Üs Bölgesi'ne sızmaya çalışan bir grup PKKlı terörist, hava harekatıyla etkisizhale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün Seriberi Üs Bölgesi'ne bir grup PKK/YPG'li teröristin sızma girişiminde bulunduğu tespit edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen hava harekatında, teröristler etkisiz hale getirildi.
NE OLMUŞTU?
Milli Savunma Bakanlığı, 19 Nisan'da Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında, 4 askerin şehit olduğunu açıklamıştı. Çatışmada 6 asker de yaralanmıştı. Çatışmada şehit düşen piyade erler Erhan Çiyapul, Murat Şahin, Şevket Çetin ve Yener Kırıkçı'nın toprağa verilmişti.

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