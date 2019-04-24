4 askerin şehit olduğu bölgeye sızmaya çalışan teröristler öldürüldü

HAKKARİ'NİN Çukurca ilçesine bağlı Kavuşak Seriberi Üs Bölgesi'ne sızmaya çalışan bir grup PKKlı terörist, hava harekatıyla etkisizhale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün Seriberi Üs Bölgesi'ne bir grup PKK/YPG'li teröristin sızma girişiminde bulunduğu tespit edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen hava harekatında, teröristler etkisiz hale getirildi.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Nisan'da Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında, 4 askerin şehit olduğunu açıklamıştı. Çatışmada 6 asker de yaralanmıştı. Çatışmada şehit düşen piyade erler Erhan Çiyapul, Murat Şahin, Şevket Çetin ve Yener Kırıkçı'nın toprağa verilmişti.