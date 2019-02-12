4 askerimizin şehit olduğu askeri üs için beklenen adım atılıyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı yetkilileri, 4. Hava Alay Komutanlığının Trakya bölgesine taşınacağını duyurdu. Askeri kaynaklar, düşen helikopterin motor testi sırasında kaza kırıma uğradığını söyledi.

TRAKYA'YA TAŞINACAK

İstanbul'da 4 askerin şehit olduğu helikopterin düşme nedeni henüz belirlenemezken, askeri kaynaklar, helikopterlerin periyodik bakımınınyapıldığını duyurdu. Bu arada bölgede yoğun olarak uçuşların gerçekleştirildiği 4. Hava Alay Komutanlığının da Trakya'ya taşınacağı açıklandı.

2020'DE ENVANTERDEN ÇIKARILACAK

TSK'nın takvimine göre bu helikopterlerin 2020'de envanterden çıkarılacağını hatırlatan güvenlik kaynakları, bu tarihin öne alınmasının herhangi bir aksamaya neden olmayacağa görüşünde. Bu yaklaşımın temelinde "UH-1'lerin terörle mücadelede kullanılmaması, uçuş menzilinin az olması ve ancak 5-6 kişi taşıyabilmesi" gibi etkenlerin olduğu öğrenildi.

"PROVOKASYON ARAŞTIRILACAK"

UH1 helikopterleri 50 yaşın üzerinde olduğu, çok iyi bakım yapılmasına rağmen metal yorgunluğun had safhaya geldiğini kaydeden kaynaklar, şunları söyledi:

"Tabi ki işin provokasyon kısmı da ilgili mercilerce araştırılacak. Provokasyon ihtimali FETÖ artıkları nedeniyle her zaman olabilir. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in çok iyi korunan uçağına bile sabotaj yapılmış olduğunu dikkatten kaçırmamak gerekir."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Çekmeköy Kirazlı Mahallesi'nde bir site içerisine UH-1 tipi askeri helikopter düşmüştü. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 4 askerimizin şehit olduğunu açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında "Kazada 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." demişti.

Kazayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.