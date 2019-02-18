39 kişiyi katleden Reina saldırganının ilk savunması ortaya çıktı!

İSTANBUL Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faili Abdulkadir Masharipov, olaydan 2 yıl 1 ay 17 gün sonra ifade verdi. Kapalı duruşmada suçlamaları reddeden Masharipov, katliamı kendisinin yapmadığını iddia etti.

İLK KEZ SAVUNMA YAPTI

2 yıl 1 ay 17 gün sonra Türkçe konuştu ilk sözü, "Ben yapmadım" oldu. Reina katliamı sanığı Abdulkadir Masharipov mahkemede ilk kez savunma yaptı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de görülen duruşmada, Masharipov'un avukatı kapalı oturum yapılmasını istedi. Avukatın bu isteği kabul edilince, gazeteciler ve izleyiciler dışarı çıkarıldı.

MAHKEMEDE TÜRKÇE KONUŞTU

Savunmasını Türkçe yapan sanık Abdulkadir Masharipov'a zorlandığı yerlerde tercüman yardım etti. Masharipov, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi, saldırıyı kendisinin yapmadığını iddia etti. Masharipov, 2 Ocak 2017'de uyuduğu sırada arkadaşının yanına gelerek kendisine haberlerde çıkan fotoğraflarını gösterdiğini, bunun üzerine panik ve şok olduğunu öne sürdü. Masharipov, yanında kimliği olmadığı için korkarak saklandığını iddia etti.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Sanık, 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştirdiğini söylediği emniyet ve hakimlik ifadesini de mahkemede reddetti. Masharipov'un savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi. Masharipov'un, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve olayda ölen 39 kişi nedenyle 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 370 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.