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39 ilçede "Kurt Kapanı 11" operasyonu!

İstanbul'da 39 ilçede polis ekipleri tarafından "Kurt Kapanı 11" uygulaması başlatıldı. Uygulama çerçevesinde havalimanları, iskeleler ve halkın yoğun olduğu yerlerde araçlar tek tek arandı

39 ilçede "Kurt Kapanı 11" operasyonu!

İstanbul'da 39 ilçede polis ekipleri tarafından "Kurt Kapanı 11" uygulaması başlatıldı. Uygulama çerçevesinde havalimanları, iskeleler ve halkın yoğun olduğu yerlerde araçlar tek tek arandı

09 Aralık 2017 Cumartesi 15:52
39 ilçede "Kurt Kapanı 11" operasyonu!
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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nün periyodik olarak İstanbul’da belirli bölgelerde yaptığı 'Kurt kapanı 11' uygulaması Atatürk Havalimanı İç Hatlar geliş katında yapıldı. İç Hatlar geliş terminalinde gelen araçları durduran polis, araçları ve yolcuları aradı. Ayrıca yolcuların GBT kayıtlarına bakıldı. Uygulamaya katılan narkotik köpeği araçları tek tek koklayarak, uyuşturucu aradı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Atatürk Havalimanı İç Hatlar geliş atında yaptıkları uygulamada bir aracın bagajında balta yakaladı. Bagajda baltayı gören polis memurları şaşkınlıklarını gizleyemezken, aracın sahibi “Şile'de oturuyorum. Odun kesmekte kullanıyorum. Arabada unutmuşum" dedi.
Aracında balta yakalanan kişinin ifadesi alındıktan sonra hakkında işlem yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulKurt KapanıOperasyon
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