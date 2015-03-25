25 Mart 2015 Çarşamba 01:54
Muğla'da deprem meydana geldi. Gece saatlerinde Muğla'nın Ula ilçesinde yaşanan deprem korkuttu. Yaşanan bu deprem yerin 6,7 kilometre altında gerçekleşti. İşte Muğla'da yaşanan deprem'in ayrıntıları. Muğla'nın Ula ilçesinde Richter Ölçeğine göre, 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD-Deprem Dairesi Başkanlığı Deprem Bilgilendirme Servisine ön değerlendirme sonuçlarına göre, saat 00.06'da merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Ula'ya bağlı Kavakcalı Köyüne 1,73 kilometre uzaklıkta kaydedilen deprem, yerin 6,7 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlçe merkezi ve çevre köylerde hissedilen deprem can ve mal kaybına yol açmadığı bildirildi
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 25.03.2015 00:55