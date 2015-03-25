Muğla'da deprem meydana geldi. Gece saatlerinde Muğla'nın Ula ilçesinde yaşanan deprem korkuttu. Yaşanan bu deprem yerin 6,7 kilometre altında gerçekleşti. İşte Muğla'da yaşanan deprem'in ayrıntıları. Muğla'nın Ula ilçesinde Richter Ölçeğine göre, 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD-Deprem Dairesi Başkanlığı Deprem Bilgilendirme Servisine ön değerlendirme sonuçlarına göre, saat 00.06'da merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Ula'ya bağlı Kavakcalı Köyüne 1,73 kilometre uzaklıkta kaydedilen deprem, yerin 6,7 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlçe merkezi ve çevre köylerde hissedilen deprem can ve mal kaybına yol açmadığı bildirildi