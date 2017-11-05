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36 terörist böyle yok edildi!

Tunceli, Şemdinli, Diyarbakır, Kato Dağı ve Şırnak'ta operasyonlar sürerken, Kuzey Irak'ta istihbaratla tespit edilen 36 terörist hedefi de Türk jetlerince yok edildi. Hava harekatından kullanılan bombalarda manidar mesajlar da yer aldı

36 terörist böyle yok edildi!

Tunceli, Şemdinli, Diyarbakır, Kato Dağı ve Şırnak'ta operasyonlar sürerken, Kuzey Irak'ta istihbaratla tespit edilen 36 terörist hedefi de Türk jetlerince yok edildi. Hava harekatından kullanılan bombalarda manidar mesajlar da yer aldı

05 Kasım 2017 Pazar 09:47
36 terörist böyle yok edildi!
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IRAK'IN kuzeyindeki Kandil, Sinath-Haftanin, Gara, Metina, Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik 36 hedefe hava harekatı icra edilmiş; bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen barınak, silah mevzii ve silah/mühimmat depoları imha edildi.
MEHMETÇİK'TEN MESAJ 
Askerler, hava operasyonunda kullanılan bombalara anlamlı mesajlar yazdı: "Buradan vatan için çarpışan tüm askerlerimizin Allah yardımcısı olsun. YANINIZDAYIZ! Devamı YOLDA"

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TunceliŞemdinliDiyarbakırKato Dağışırnak
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