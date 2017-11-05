36 terörist böyle yok edildi!

IRAK'IN kuzeyindeki Kandil, Sinath-Haftanin, Gara, Metina, Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik 36 hedefe hava harekatı icra edilmiş; bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen barınak, silah mevzii ve silah/mühimmat depoları imha edildi.

MEHMETÇİK'TEN MESAJ

Askerler, hava operasyonunda kullanılan bombalara anlamlı mesajlar yazdı: "Buradan vatan için çarpışan tüm askerlerimizin Allah yardımcısı olsun. YANINIZDAYIZ! Devamı YOLDA"